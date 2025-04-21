MKE Ankaragücü'nde 5. Mustafa Kaplan dönemi
Trendyol 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevinden ayrılan Mesut Bakkal'ın yerine Mustafa Kaplan getirildi. Kaplan, 5. kez Başkent ekibinin başına geçecek.
Trendyol 1. Lig'de küme düşmemek için mücadele eden MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bakkal ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı.
Görevde sadece 4 maç kalan ve 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik gören Bakkal'ın yerine MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Kaplan oturdu.
MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'de son 3 haftaya girilirken 39 puanla düşme hattında 18. sırada yer alıyor.
MUSTAFA KAPLAN 5. KEZ GÖREVDE
Mustafa Kaplan, sarı-lacivertli takımda 5. kez teknik direktörlük görevine getirildi.
MKE Ankaragücü'nü 2012-2013, 2014-2015, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında belli dönemlerde çalıştıran Kaplan'ın, 5 yılı aşkın bir sonra yeniden sarı-lacivertli takımla yolları kesişti.
Mustafa Kaplan son olarak 2023-2024 sezonunda Adanaspor'u çalıştırmıştı.
BU SEZON 6. TEKNİK ADAM
MKE Ankaragücü, bu sezon 6. farklı teknik adamla çalışacak.
Mustafa Kaplan'dan önce sarı-lacivertlilerde bu sezon Kemal Özdeş iki kez olmak üzere Cihat Arslan, Kenan Koçak, Mustafa Dalcı ve Mesut Bakkal görev yaptı.