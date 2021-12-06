Stat: Eryaman

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Kapluhan, Samet Özkul

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Erdem Özgenç Yusuf Abdioğlu, Erdi Dikmen, Pinto, İshak Çakmak (Dk. 61 Abdullah Durak), Mert Mehmet Uçar, Ali Kaan Güneren (Dk. 79 Şahverdi Çetin), Zahid,Owusu (Dk. 86 Cem Ekinci), Ariyibi (Dk. 61 Eren Derdiyok)

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe (Dk. 64 Sedat Dursun), Birol Parlak, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Cumali Bişi, Nwankwo, Bilalli (Dk. 64 Otoo), Kethevoama (Dk. 46 Cemal Kızılateş (Dk .79 Bezjak), Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 46 Muhammed Ali Doğan), İbrahim Halil Çolak

Goller: 45+4 Zahid, Dk. 88 Mehmet Murat Uçar (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Dk. 33 Nwankwo (Balıkesirspor)

Sarı kart: Dk. 67 Cumali Bişi (Balıkesirspor)