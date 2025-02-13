MKE Ankaragücü: 0 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. 81. dakikada kaçırdığı penaltıyı tamamlayan Wesley'in golüyle galibiyete ulaşan Fatih Karagümrük, puanını 45'e yükseltti. MKE Ankaragücü ise haftayı 30 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Fatih Karagümrük oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 81. dakikada kaçırdığı penaltıyı tamamlayan Wesley attı.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 45'e yükseltirken, MKE Ankaragücü ise 30 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında MKE Ankaragücü, Sakaryaspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük, evinde Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.