MIX Festival bu yıl 'Çok Sesli'

Zorlu PSM’nin binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleştirdiği MIX Festival, bu yıl da seçkin sanatçılar ve eşsiz performanslarla dolu bir program sunacak. %100 Müzik katkılarıyla 14-15 Kasım’da elektronikten indie müziğe, rap müzikten, dans müziğine kadar en sevilen sesleri dokuzuncu kez müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanan MIX Festival presented by %100 Müzik’te sahne alacak isimlerin sahneye çıkacakları günler belli oldu.

İŞTE PROGRAM

14 Kasım

UK elektronik sahnesinin dikkat çeken ikilisi Maribou State dj set, milyonlarca dinlemeye ulaşan “Mirror” ve “Bad Life” gibi parçalarıyla Norveçli pop yıldızı Sigrid, güçlü prodüksiyonlarıyla dans pistinin ritmini belirleyen Diskopolis, özgün tarzıyla elektronik folk ve deneysel rock arasında gezinen Egosex, groove dolu setleriyle groove4lovers, sahnede multimedya performanslarını sergileyecek olan Selût, sahne enerjisini analog elektronik seslerle buluşturan TUKAN, lo-fi house dokusunu canlı performansla birleştiren Venice, kendine özgü canlı performanslarıyla dikkat çeken İngiliz müzisyen Youngr ve dinleyicileri güçlü vokaliyle farklı bir boyuta taşıyan Duygu Çiftçioğlu yer alacak.

15 Kasım Festivalin ikinci günü müziğin temposu daha da yükseliyor. House, caz ve soul notalarını benzersiz bir biçimde harmanlayan "One Day (Vandaag)", "Teach Me" ve "Baianá" gibi parçalarıyla dünya çapında milyonlara ulaşan Hollandalı DJ ve prodüktör Bakermat, disko-funk sahnesinin Grammy ödüllü ismi Purple Disco Machine, sahne enerjisini indie ve elektronik öğelerle besleyen Bulgarian Cartrader, yaratıcı setleriyle öne çıkan Emre Can Swim, Anadolu ezgilerini caz ve afrobeats ritimleriyle harmanlayan Hilal Kaya, elektronik folk ve deneysel rock'ı kendi hikâyelerine dönüştüren Jadu Heart, lo-fi folk ve dream-pop arasında büyüleyici bir ses yaratan Amerikalı sanatçı Marissa Nadler, Endonezya geleneksel müziğini modern seslerle buluşturarak kültürlerarası bir diyalog kuran Nusantara Beat ve sahneye canlı performanslarıyla dinamizm katan Soul Grinders live festivalin ikinci gününde müzikseverlerle buluşacak. 100% Müzik katkılarıyla gerçekleşecek MIX Festival presented by %100 Müzik biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı...