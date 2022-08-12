MİT’ten 32 ayda 84 nokta operasyon

MİT'ten nokta operasyonlarla terör örgütlerine darbe!
Milli İstihbarat Teşkilatı, son yıllarda sınır dışında gerçekleştirdiği oldukça etkili nokta operasyonlarla, terör örgütlerinin beynini adeta işlemez hale getirdi. MİT’in kabiliyeti ile başta PKK/YPG olmak üzere DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerine arka arkaya darbe vuruldu. Sadece son 32 ayda sözde üst düzey 84 PKK’lı terörist sınır ötesine düzenlenen nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Habertürk’e değerlendirmelerde bulunan Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin de, “Türkiye sahayı, yani bölgeyi terör örgütlerinden temizliyor” dedi
Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) 1 Ocak 2019 ile 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinin de arasında olduğu teröristlere yönelik arka arkaya operasyonlar düzenledi.
PKK'ya yönelik operasyonda sözde üst düzey 84 terörist sınır ötesine düzenlenen nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Örgüt yönetiminde bulunan 8 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Farklı bölgelerdeki yerel istihbarat faaliyetleriyle son yıllarda başarılı operasyonlara imza atan MİT, uzun süren takipler ve anlık istihbaratlar sonucu çok sayıda terörist faaliyeti eyleme dönüşmeden bertaraf etti.
Terör örgütlerinin sözde istihbarat gücüne de darbe vurularak eylem planlarını deşifre eden MİT, Terörden Arananlar Listesinde farklı kategorilerde yer alan örgüt mensuplarına yönelik yurt dışında nokta operasyonlar gerçekleştirdi. PKK'ya yönelik operasyonda sözde üst düzey 84 terörist etkisiz hale getirildi.
"TÜRKİYE BÖLGEYİ TERÖRDEN TEMİZLİYOR"
Habertürk’e değerlendirmelerde bulunan Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı, emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin de, “Türkiye sahayı, yani bölgeyi terör örgütlerinden temizliyor” dedi.
Pekin şunları kaydetti: "MİT'in gerçekleştirdiği bu başarılı operasyonlar oldukça kritik öneme sahip. Aslında bu operasyonlarla, Türkiye sahayı yani bölgeyi terör örgütlerinden temizliyor. Bu operasyonlarda kuşkusuz Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarının da çok büyük rolü var. Ayrıca son dönemde çok sayıda saha ajanının da olması operasyonlara katkı sağlıyor. Tüm bunların dışında siyasi iradenin de arkasında olması operasyonlara başarı sağlıyor."
‘TÜRKİYE, BU OPERASYONLARLA ABD’YE DE MESAJ VERİYOR’
Ortadoğu Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan da şunları kaydetti:
"Bu operasyonlarda ilk olarak Türkiye'nin gelişen teknolojisi etkili oluyor. İkincisi Suriye bağlamında bakınca Türkiye'nin sınır hattı boyunca YPG'nin varlığını görüyoruz. Türkiye'nin ABD ve Rusya ile imzaladığı mutabakatlar var. YPG'nin geri çekilmesi gerekiyor ama buna rağmen YPG'nin bu hatta varlığı devam ediyor. Türkiye bu tehditle mücadele için esasen sınır ötesi harekâtları gündeme getiriyor ve güvenli bölgeler oluşturmaya çalışıyor. Türkiye gerçekleştirdiği operasyonlarla da PKK ve YPG'nin ayrı olduğunu söyleyen ABD'ye de mesaj veriyor. Bu operasyonlarda daha çok YPG'nin Kandil kadrolarına dönük isimler etkisiz hale getiriliyor. Bu da YPG ve PKK'nın esasında bir olduğunu, aynı örgütün parçaları olduğunu ABD ve dünyanın yüzüne vurmak amacı taşıyor. Türkiye, burada YPG varlığına hiçbir şekilde müsaade etmeyeceği mesajını da veriyor."
İŞTE 2022’DEKİ BARAŞILI OPERASYONLAR
Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen "Rojda" kod isimli Dilbirin Kaçar ile Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'a yönelik 2015'teki terör saldırısının firarı son faili PKK'lı terörist Savaş Çelik'in de aralarında olduğu 8 terörist yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Ayrıca terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) eyalet sorumlusu "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç da MİT tarafından özel operasyonla etkisiz hale getirildi.
MİT, Irak/Sincar'daki Bab Şilo bölgesinde, terörist Sileman Şemo Yusuf'un bulunduğu araca 28 Ocak 2022'de operasyon düzenledi. Nokta atışıyla vurulan araçtaki terörist etkisiz hale getirildi.
Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist "Hebat Gever" kod adlı Süleyman Orhan da, 17 Şubat 2022'deki MİT operasyonunda öldürüldü.
MİT, PKK/YPG'nin sözde Aynularab Savunma Komitesi Eş Başkanı "Ronahi Kobani" kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed ile sözde YPJ Kobani Yürütme Komitesinden "Dilar Halep" kod adlı Ranya Henan'ı da, 20 Şubat 2022'de Aynularab'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirdi.
Terör örgütü PKK/KCK mensubu, 2015'ten bu yana Irak'ın kuzeyinde kaçak yaşayan terör örgütü üyesi Abdulkerim Yılmaz da, MİT'in ikna çalışması neticesinde 14 Nisan 2022'de Türkiye'ye getirildi.
MİT'in yurt dışındaki terör örgütü PKK/KCK hedeflerine yönelik çalışmasıyla Sincar'da yakalanan V.K. (34), M.K. (21), A.Ö. (20) ve K.İ. (16) de, 18 Nisan 2019'da Irak'tan Türkiye'ye getirildi.
İran istihbaratının bazı muhalif isimleri Türkiye'den kaçırma planlarına taşeronluk yapan 14 şüpheli, MİT ve İstanbul Emniyet’inin 11 Şubat 2022'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
PKK/YPG’NİN SÖZDE AMUDE-DERBESİYE SORUMLUSUNA NOKTA OPERASYON
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyalet sorumlusu Mehmet Aydın'ı da 17 Nisan 2022'de Suriye'nin Derbesiye ilçesinde nokta atışıyla vurdu.
MİT, PKK terör örgütü üyesi "Hayri" kod adlı Ekrem Üstek'i 15 Mayıs'ta Suriye'nin Aynularab bölgesinde saklandığı yerde, terör örgütü PKK-HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye sorumlusu "Ahmet Rubar" kod adlı Mehmet Erdoğan'ı Irak'ın kuzeyindeki Musul'da 21 Mayıs'ta, Cemcemal'de PKK'nın sözde Kerkük cephesi sorumlusu "Dılhaz Gabar" kod adlı Mehmet Doğan'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de 2 Haziran 2022'de düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
MİT ve TSK, 31 Mayıs 2022'de Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK/KCK'lı teröristi öldürdü.
MİT tarafından bu yıl 9 Haziran'da Irak'ın Gara bölgesinde PKK/KCK'lı 3 terörist, 19 Haziran'da terör örgütü PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Irak'ın Süleymaniye kentinde Hüseyin Şibli, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 17 ve 21 Haziran'da 5 terörist, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden "Raperin" kod adlı Delal Azizoğlu, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde 24 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirildi.
YUNAN CASUS DA YAKALADI
Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara, MİT tarafından 25 Haziran 2022'de yakalandı. Hakkında hazırlanan evrakla nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonda, terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi "Berfin Nurhak" kod adlı Hanım Demir, 4 Temmuz 2022'de öldürüldü.
MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG Konseyi üyesi ve Apollo Akademiler sorumlusu "Dersim Malatya" kod adlı İzzettin İnan, 17 Temmuz 2022'de etkisiz hale getirildi.
BİNBAŞI KULAKSIZIN FAİLİ YAKALANDI
Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'a yönelik 27 Temmuz 2015'teki saldırının firarı son faili PKK'lı terörist Savaş Çelik de, MİT’in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak 20 Temmuz 2022'de Türkiye'ye getirildi.
Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen "Rojda" kod isimli Dilbirin Kaçar da, MİT'in 7 Haziran 2022'de Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.
SÖZDE AYNULARAB YÜRÜTME KONSEYİ ÜYESİNE DE OPERASYON
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) yürütme konseyi üyesi Erhan Arman'ı düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale getirdi.
Son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) yürütme konseyi üyesi Erhan Arman'ı düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale getirdi.
PKK'NIN SÖZDE YÜRÜTME KONSEYİ ÜYESİ DE ETKİSİZ
PKK/KCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer de, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'ya 1991 yılında katılan Hezer'in örgütsel faaliyetine Irak'ın kuzeyinde hız verdiği tespit edildi. MİT tarafından konumu belirlenen Hezer, Süleymaniye'de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
PKK'NIN LOJİSTİK SORUMLUSUNA GARA'DA OPERASYON
MİT, geçtiğimiz hafta da Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon düzenledi. Operasyonda, PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu "Soro Amed" kod adlı Azad Yandı'nın arasında bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.
KAMIŞLI'DA DA NOKTA OPERASYON
MİT, Suriye Kamışlı'da 6 Ağustos'ta gerçekleştirdiği operasyonla da terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyaleti genel sorumlusu İran asıllı "Rezan Cavit" kod adlı Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirdi.
Edinilen bilgiye göre, MİT, PKK'nın sözde Haftanin eyalet sorumlusu olduğu dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırıların talimatını veren terörist Rebani'nin Suriye'de bulunduğunu tespit etti.
Araştırmaların derinleştirilmesinin ardından operasyonu gerçekleştiren MİT, terörist Rebani ile beraberindeki sözde Amude-Derbesiye eyaleti genel istihkam sorumlusu "Ruhaz Amude" kod adlı Mazlum Esat'ı etkisiz hale getirdi.
İŞTE 2021’DE YURT DIŞINDA YAKALANANLAR
Irak'ın Suriye sınırında yer alan ve PKK/KCK'nın kontrolündeki Ezidi nüfusun yoğun olduğu Sincar'da sözde lojistik sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Laşer" kod adlı İbrahim Parım, 10 Şubat 2021'de MİT'in operasyonuyla yurt dışında yakalandı.
MİT, PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı "Şeh Guyi" kod adlı terörist İbrahim Babat'ı Suriye'de aracıyla seyir halindeyken düzenlenen nokta operasyonuyla yakalayarak 15 Mart 2021'de Türkiye'ye getirdi.
Kırmızı bültenle aranan, Avrupa'ya kaçış hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir de, MİT operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak 29 Temmuz 2021'de Türkiye'ye getirildi.
'SOFİ NURETTİN' MAĞARADA ETKİSİZ
PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı kategori"de bulunan "Sofi Nurettin" kod adlı Halef El Muhammed ve beraberindeki terörist, 17 Mayıs 2021'de MİT ve TSK'nin koordineli operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyinde 2 Şubat 2021'de Kandil'de düzenlediği operasyonda, 1999 yılından bu yana örgüt içerisinde faaliyet yürüten PKK/KCK'nın Irak-İran sınırında gerçekleştirdiği insan ve silah kaçakçılığı ile uyuşturucu trafiğinin sorumluları arasında yer alan "Renas Aydın" kod adlı Ömer Aydın da öldürüldü.
Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu da, Irak'ın Metina bölgesinde MİT'in 22 Şubat 2021'deki operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, Türkiye'de eylem hazırlığı için bir toplantıya katılacağı tespit edilen, örgütün kırsal kadrosuna Yunanistan'daki Lavrion kampından katılan "Karker Kürecik" kod adlı Hüseyin İnal ve beraberindeki 2 terörist, MİT tarafından 22 Şubat 2021'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
TERÖRİSTLERİN ARASINDA SABOTAJ UZMANLARI DA VAR
MİT, Irak'ın kuzeyinde bulunan Duhok'taki operasyonunda, 4 Nisan 2021'de Irak'tan Türkiye'ye gönderilmek istenen el yapımı patlayıcıları imal eden 2 PKK'lı teröristi, beraberlerindeki patlayıcılarla yakaladı.
MİT ve TSK'nın 24 Nisan 2021'de Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, KCK'nın sözde en üst yönetim mekanizması "KCK Yürütme Konseyi" ve silahlı kanadın yönlendirildiği HPG konsey üyesi olan Sinan Mirhan kod adlı Dalokay Şanlı da öldürüldü.
MİT, PKK/KCK'nın, Pençe-Şimşek operasyonuna katılan güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olduğu istihbaratını alması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 12 Mayıs 2021'de düzenlediği yaptığı harekatla eylem hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi.
MİT, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda Gara'da 4, Kandil'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirdi. Teröristlerden birinin PKK/KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlularından Nihat Gören olduğu tespit edildi.
Hakkında yakalama kararı çıkınca Türkiye'den kaçan, Ukrayna'nın Odesa kentinde olduğu tespit edilen PKK/KCK mensubu İsa Özer de, MİT'in yurt dışı operasyonuyla 10 Eylül 2020'de Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildi.
KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİST IRAK'TA ETKİSİZ
MİT Başkanlığı ve TSK ortak operasyonuyla 24 Mayıs 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Duhok kırsalında 2'si sözde üst düzey 4 terörist, Pençe-Şimşek operasyonunu yürüten askerlere saldırı hazırlığındaki gri listede aranan PKK'lı "Zagros" kod adlı Selahattin Dede ile beraberindeki PKK/YPG mensubu 3 teröristi 29 Mayıs 2021'de öldürüldü.
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, İçişleri Bakanlığının "Kırmızı Kategoride Aranan Teröristler Listesi"nde yer alan PKK'nın Irak'taki sözde öz savunma güçleri sorumlusu Ulaş Dersim kod adlı terörist Ulaş Doğan da, 22 Haziran 2021'de MİT operasyonuyla Irak'ın Süleymaniye şehrinde etkisiz hale getirildi.
Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı Hakan Ateş de, 22 Haziran 2021'de MİT tarafından etkisiz hale getirildi. Terörist Ateş'in PKK'nın yurt içindeki uzantılarından YDG-H içerisinde örgütün eylemleri ile örgüte katılımları organize ettiği, bölücü örgütün Hakurk'taki lojistik faaliyetlerinin sorumlularından olduğu öğrenildi.
MİT, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde 30 Haziran 2021'de gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK üyesi Mahiye Açık ile Suriye uyruklu Roha Raci'yi, Gara'da 15 Temmuz 2021'de PKK/KCK'nin sözde "özel güç" yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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MİT’ten 32 ayda 84 nokta operasyon/mitten-32-ayda-84-nokta-operasyon-3484934
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