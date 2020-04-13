Mitomani hastalığı ne demek? Mitomani hastalığı nasıl anlaşılır? Soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gündeme yeniden geldi. Sürekli yalan söyleme rahatsızlığı olanlara tıbta Mitomani hastası deniliyor. Peki, mitomani hastası nasıl anlaşılır, nasıl tedavi edilir? Merak edilenler haberimizde...

MİTOMANİ NEDİR?

Mitomani hastalığı, yalan söyleme rahatsızlığı olarak bilinir. Bu rahatsızlığa yakalanan kişilere ise mitoman adı verilir. Mitoman olan kişiler, dikkat çekmek ve toplumda odak noktası haline gelmek için yalana başvururlar. Bu rahatsızlığı alışkanlık haline getirenler bir noktadan sonra kontrolü kaybederler ve bir süre sonra söyledikleri yalanlara kendileri bile inanırlar.

Mitoman rahatsızlığına yakalanan kişiler, söyledikleri yalanların hastalık derecesinde olduğunu düşünmedikleri için tedaviye ihtiyaç duymazlar. Kişi kendisinde bir problem olduğunu düşünmediği için hasta, yakınları tarafından tedaviye ikna edilmelidir.

MİTOMANİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mitomani belirtileri; yalanda ısrarcı olması, herhangi bir çıkarı olmamasına rağmen devamlı yalan konuşması, söylediği yalanlara kendisinin de inanması, yalanı ortaya çıkmasına rağmen pişmanlık duymaması ve yalanı ortaya çıkınca agresif ve alıngan tavırlar sergilemesidir.

Mitomani hastalığı, çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkabilmektedir. Genel olarak mitomani nedenleri kişinin çocukluk dönemine dayanırken, o dönemde yaşamış olduğu çeşitli istismarlar, çocukluğunda yaşamış olduğu travmatik olaylar, ebeveynlerinin yalanlarına şahit olması, kişilik bozukluğuna sahip olması, birileri tarafından takdir edilmek istemesi, aşağılanmaktan korkması ve doğru konuştuğunda kendisine inanılmaması, mitomani nedenleri olarak gösterilmektedir.

MİTOMANİ HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Uzman Psikolog Özge Genlik, ,"Sürekli yalan söyleme davranışının temelindeki faktörleri ortaya çıkararak ve ardından kişinin "öz"e güven duygusunun adım adım geri kazanılmasını hedefleyen psiko-terapi süreci ile eş zamanlı yürütülen farmakoterapi (ilaç tedavisi),kısa sürede kişinin iyileşmesini sağlayacaktır. Ruh sağlığı uzmanları tarafından yürütülen sürecin yanı sıra kişinin birincil derece yakınlarının; onu olduğu gibi sadece kendisi olduğu için değer verdiklerini ve sevdiklerini sözel ve davranışsal boyutta ifade etmeleri önemlidir" şeklinde konuştu.