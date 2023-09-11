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        Haberler Kültür-Sanat Resim Mitoloji Sergisi Ayvalık'ta açıldı

        Mitoloji Sergisi Ayvalık'ta açıldı

        Renklerin İzinde Kültür ve Sanat Topluluğu'nun 'Mitoloji' temalı üçlemelerinin ikinci sergisi Ayvalık'ta sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 10:37 Güncelleme: 11.09.2023 - 10:37
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        Mitoloji Sergisi Ayvalık'ta açıldı
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        Renklerin İzinde Kültür ve Sanat Topluluğu, 9 Eylül 2023 Cumartesi günü, 'Mitoloji' temalı üçlemelerinin ikinci sergisini Zeus’un doğduğu topraklarda, Kaz Dağları’nın eteği Ayvalık’ta açtı.

        19. yüzyıl sonlarında inşa edilip restorasyonu geçtiğimiz aylarda tamamlanan Ayvalık Kırlangıç Zeytinyağı Fabrikası’nın büyülü ortamında gerçekleşen sergiye, 46 resim ve 5 seramik eserle 28 sanatçı katıldı.

        Küratörlüğünü Pınar Ülker’in üstlendiği, ilki Bursa’da açılan ve sanatseverleri mitolojinin büyülü dünyasına götüren sergi, 13 Eylül akşamına kadar Ayvalık Kırlangıç Sergi Salonu’nda izlenebilecek.

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        #mitoloji
        #ayvalı
        #resim
        #sergi
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