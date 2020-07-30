Alınan bilgiye göre, MİT, yürüttüğü istihbari faaliyetler neticesinde bugün öğleden sonra Gabar kırsalında terör örgütü PKK/KCK mensubu 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

İÇİŞLERİ: İKNA ÇALIŞMALARIYLA 5 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU