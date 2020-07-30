İçişleri Bakanlığı, "Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 örgüt mensubu Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu" açıklamasında bulundu.

Açıklamada ayrıca, "1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 122'ye yükseldi" denildi.