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'MİT görevlisiyiz' diyerek 15 milyon lira dolandıran 5 kişiye gözaltı

Muğla'da akıllara durgunluk veren bir sahtekarlık ortaya çıktı. Kentte kendilerine MİT görevlisi süsü veren dolandırıcılar, "Libya operasyonu için para lazım" diyerek 30 kişiyi 15 milyon TL dolandırdı

Giriş: 05.04.2023 - 13:53 | Güncelleme: ABONE OL
Muğla'da MİT görevlisi kılığında vurgun yapanlar gözaltına alındı
MİT görevlisi kılığında vurgun yaptılar!
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DHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kendilerini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp, 'Libya operasyonu için para lazım' diyerek şehit ailelerinin de aralarında olduğu 30 kişinin 15 milyon TL'sini dolandıran 5 şüpheli yakalandı.

DHA'nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris ilçesinde H.H.S.'nin kendisini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı.

BİRİ SÖZDE DEPREMZEDELER İÇİN PARA TOPLARKEN YAKALANDI

6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından; H.H.S. ile 4 kişinin şehit aileleri ile dini derneklerden 'Libya operasyonu için para lazım' diyerek, 30 kişiden 15 milyon TL topladıkları belirlendi.

Harekete geçen polis, sabah saatlerinde Marmaris'teki adreslere baskın yaptı. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda mermi, büyü kitabı, ajanda ve banka dekontları ele geçirildi. H.H.S. ise Osmaniye'de depremzedeler için para topladığı sırada gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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