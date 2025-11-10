Habertürk
        Miss Universe 2025'te İsrailli yarışmacının Filistinli yarışmacıya attığı bakış olay yarattı

        Miss Universe 2025’te İsrailli yarışmacının Filistinli yarışmacıya attığı bakış olay yarattı

        Tayland'da düzenlenen 74'üncü Miss Universe yarışmasında, İsrailli ve Filistinli yarışmacılar arasında yaşanan anlar gündem oldu. İsrailli yarışmacının Filistinli rakibine attığı bakışlar sosyal medyada tartışma yarattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 19:32 Güncelleme: 10.11.2025 - 19:38
        Bakışları gündem oldu
        74’üncü Miss Universe (Kâinat) Güzellik Yarışması, Tayland’da düzenleniyor. Dünyanın dört bir yanından gelen güzeller, tacı kazanmak için kıyasıya yarışırken Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan da organizasyondaki yerini aldı.

        Bu yılki yarışma, tarihe geçecek bir ilke de sahne oldu. İsrail saldırıları altında bulunan Filistin’i temsil eden Nadin Ayoub, Miss Universe sahnesine çıkan ilk Filistinli yarışmacı olarak dikkat çekti.

        Ancak yarışma sadece güzellikleriyle değil, sahnede yaşanan gerilim dolu bir anla da gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, İsrail’i temsil eden Melanie Shiraz Asor’un Filistinli yarışmacıya attığı bakışlar tartışma yarattı.

        İsrailli yarışmacının bu anları ise sosyal medyada bir hayli dikkat çekti.

        #Miss Universe
        #Ceren Arslan
        #Nadin Ayoub
        #Melanie Shiraz Asor

