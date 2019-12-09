Aydoğmuş Instagram'dan yaptığı açıklamada "Hayatımın en güzel yolculuğu bugün sona erdi. Benimle olan, bu yolculukta beni destekleyen, güzel enerjiler gönderen herkese çok teşekkür ederim" dedi ve yeni kainat güzeli Zozibini Tunzi'yu tebrik etti.