Miss Earth yarışması, iklim ve çevre sorunlarını gündeme getirmeyi amaçlayan bir güzellik yarışması. Yarışmanın birincisi olan Jessica Lane, zaferinin ardından Herald Sun Gazetesi'ne, "Doğa ananın sesi olmak istiyorum. Ben gerçekten işin çevre savunuculuğu tarafı için buradayım" dedi.