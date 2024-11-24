Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Miss Earth Güzeli (Yeryüzü Güzeli) Avustralya'dan Jessica Lane oldu - magazin haberleri

        Miss Earth Güzeli Avustralya'dan Jessica Lane oldu

        Çevre ve iklim sorunlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen, dünyanın dört büyük uluslararası güzellik yarışmasından biri olan Miss Earth'ün birincisi Avustralyalı Jessica Lane oldu. Lane; "Doğa ananın sesi olmak istiyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 09:36 Güncelleme: 24.11.2024 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Uluslararası çapta düzenlenen dört büyük güzellik yarışmasından biri olan Miss Earth dün akşam düzenlendi. Avustralyalı bir 'çevre savaşçısı' Miss Earth ünvanını aldı. Jessica Lane, Filipinler'in Manila kentinde 75 yarışmacıyı geride bırakarak Miss Earth tacını kazandı.

        • 2

          Miss Earth yarışması, iklim ve çevre sorunlarını gündeme getirmeyi amaçlayan bir güzellik yarışması. Yarışmanın birincisi olan Jessica Lane, zaferinin ardından Herald Sun Gazetesi'ne, "Doğa ananın sesi olmak istiyorum. Ben gerçekten işin çevre savunuculuğu tarafı için buradayım" dedi.

        • 3

          22 yaşındaki üniversite öğrencisi Jessica Lane; "Yarışmaların kadınların sadece bazı yaşam becerilerini öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda bir amaç uğruna seslerini yükseltme fırsatına sahip olmaları için inanılmaz bir platform olduğuna inanıyorum" ifadesini kullandı.

        • 4

          Jessica Lane, Miss Earth ünvanını kazanan ilk Avustralyalı olurken; 'Miss Air' ünvanlı ikinci, İzlanda'dan Hrafnhildur Haralds, 'Miss Water' ünvanlı üçüncü, ABD'den Bea Millan-Windorski ve 'Miss Fire' ünvanlı dördüncü, Peru'dan Niva Antezana oldu.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hepsi var! Kar, karla karışık yağmur ve fırtına etkili olacak
        Hepsi var! Kar, karla karışık yağmur ve fırtına etkili olacak
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Memleketten kar manzaraları
        Memleketten kar manzaraları
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        Narin'in kusmuk izleri ortaya çıktı
        Narin'in kusmuk izleri ortaya çıktı
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Anteni temizlemek için çıktığı çatıdan düştü
        Anteni temizlemek için çıktığı çatıdan düştü
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Cimbom 3 puanı tek golle aldı!
        Cimbom 3 puanı tek golle aldı!
        Tarihe geçen galibiyet!
        Tarihe geçen galibiyet!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        "G.Saray'ı uzun zamandır böyle görmedim"
        "G.Saray'ı uzun zamandır böyle görmedim"
        6 gollü gövde gösterisi
        6 gollü gövde gösterisi
        Fener'i Oğuz Aydın'lattı
        Fener'i Oğuz Aydın'lattı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Habertürk Anasayfa