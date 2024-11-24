Miss Earth Güzeli Avustralya'dan Jessica Lane oldu
Çevre ve iklim sorunlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen, dünyanın dört büyük uluslararası güzellik yarışmasından biri olan Miss Earth'ün birincisi Avustralyalı Jessica Lane oldu. Lane; "Doğa ananın sesi olmak istiyorum" dedi
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Uluslararası çapta düzenlenen dört büyük güzellik yarışmasından biri olan Miss Earth dün akşam düzenlendi. Avustralyalı bir 'çevre savaşçısı' Miss Earth ünvanını aldı. Jessica Lane, Filipinler'in Manila kentinde 75 yarışmacıyı geride bırakarak Miss Earth tacını kazandı.
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Miss Earth yarışması, iklim ve çevre sorunlarını gündeme getirmeyi amaçlayan bir güzellik yarışması. Yarışmanın birincisi olan Jessica Lane, zaferinin ardından Herald Sun Gazetesi'ne, "Doğa ananın sesi olmak istiyorum. Ben gerçekten işin çevre savunuculuğu tarafı için buradayım" dedi.
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22 yaşındaki üniversite öğrencisi Jessica Lane; "Yarışmaların kadınların sadece bazı yaşam becerilerini öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda bir amaç uğruna seslerini yükseltme fırsatına sahip olmaları için inanılmaz bir platform olduğuna inanıyorum" ifadesini kullandı.
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Jessica Lane, Miss Earth ünvanını kazanan ilk Avustralyalı olurken; 'Miss Air' ünvanlı ikinci, İzlanda'dan Hrafnhildur Haralds, 'Miss Water' ünvanlı üçüncü, ABD'den Bea Millan-Windorski ve 'Miss Fire' ünvanlı dördüncü, Peru'dan Niva Antezana oldu.