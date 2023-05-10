AA

Mısır devlet televizyonu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldıran İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

Mısır devlet televizyonlarından Extra News'in haberine göre, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandı.

Öte yandan, Filistinli direniş grupları ile İsrail'den ise henüz ateşkese ilişkin açıklama yapılmadı.

Bu arada İsrail Ordu Sözcülüğü, ateşkese ilişkin soruya "yorum yapmayacakları" yanıtını verdi.

İsrail ve Filistin basınında, gün içinde Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler'in (BM), taraflar arasında ateşkes sağlanması için arabuluculuk yaptığı haberleri yer almıştı.

İsrail'in dünden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 kişi hayatını kaybetmiş, 37 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

ÇATIŞMA BUGÜN DE DEVAM ETTİ

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi'ne ait olduğunu ileri sürdüğü 53 ayrı noktada 104 hedefi vurduğunu açıkladı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ile saldırı helikopterleri Gazze Şeridi'nde salı gecesi İslami Cihad'a ait 53 ayrı noktada 104 ayrı hedefi vurdu.

Orduya ait helikopterler ve savaş uçaklarının Gazze'nin farklı bölgelerinde İslami Cihad'a ait hedeflere saldırmaya devam ettiği paylaşıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yerel basına yaptığı açıklamada, ordunun "Hamas değil İslami Cihad'a ait noktaları hedef aldığını" belirterek, "Roketleri ateşleyenler İslami Cihad. Eğer ki diğer gruplar da çatışmaya katılırsa onlara da karşılık veririz." dedi.

Taraflar arasında ateşkes görüşmelerine ilişkin haberleri değerlendiren Hagari, "ateşkes olduğu resmen duyurulana kadar İslami Cihad hedeflerine saldırılarının devam edeceğini" söyledi.

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın yaptığı güvenlik değerlendirme toplantısının ardından ülkenin güneyindeki olağanüstü hal bölgesinin 40 kilometre alandan 80'e genişletilmesi teklifini hükümete sunduğu belirtildi.

Fotoğraf: AP

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