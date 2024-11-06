Mısır'da eğitim helikopteri düştü: 2 subay öldü
Mısır ordusu, ülkenin doğu bölgesinde teknik arıza nedeniyle eğitim helikopterinin düşmesi sonucu iki subayın öldüğünü açıkladı
Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hava Kuvvetleri'nin eğitim faaliyeti sırasında Süveyş kentinin Eş-Şalufa bölgesinde bir helikopterin "teknik arıza sonucu" düştüğü belirtildi.
AA'nın haberine göre; eğitim helikopterinin düşmesiyle iki subayın hayatını kaybettiği kaydedildi. Açıklamada konuyla ilgili soruşturmanın yürütüldüğü ve gerekli tedbirlerin alındığına işaret edildi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.