Mısır: Afrika için iş birliğine hazırız

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmelerinde bur konuşma yapan Şukri, Afrika'da her 5 kişiden birinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Şukri, uluslararası toplumun sürdürülebilir kalkınma konusundaki başarısızlığına dikkati çekerek, "Dünya ve Afrika krizlerin en tehlikesi olan gıda güvenliği kriziyle karşı karşıyadır." ifadelerini kullandı.
Şukri, Afrki için gıda merkezi konusunda şunları söyledi:
"Dünya gıda krizinin hafifletilmesine bir katkı sunmak hedefiyle Afrika'da tahıl ve gıda maddelerinin dağıtımı ve depolanması için bir merkez inşa edilmesi konusunda seçkin coğrafi konumundan dolayı Mısır'ın uluslararası toplumla iş birliğine hazır olduğunu duyuruyorum."
Şukri, Rusya-Ukrayna savaşının Kovid-19 krizi sonrasında dünyanın sıkıntılarını daha da artırdığını ve gelişen yükleri çoğaltarak ülkelerin sırtına yüklediğini hatırlattı.
"BM 77. Genel Kurulu görüşmeleri hassas bir tarihi süreçte gerçekleşiyor" diyen Şukri, uluslararası alanda krizlerin oldukça kompleks ve iç içe olduğunu, bunlarla mücadele için ciddi çalışma ve çok taraflı diplomasinin işlerlik kazandırılmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Şukri, borçlu ve alacaklı ülkeler arasında, borçların değişimi ve büyük bir kısmının ortak yatırım projelerine dönüştürülmesini amaçlayan küresel bir girişim başlatma talebine gelişmiş ülkelerin olumlu yanıt vermesinin zorunlu hale geldiğini dile getirdi.
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