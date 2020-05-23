Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile birlikte insanların davranışlarında da değişimler gözleniyor.
Toplu yaşam alanlarına, yönetim, finans ve dijital güvenlik sistemleri gibi alanlara yönelik hizmet sunan yerli girişim Apsiyon, 760 binden fazla konutun 2020 yılının ilk 4 ayına ait verileri analiz ederek "koronovirüs döneminde toplu yaşam alanlarındaki davranış değişimleri araştırması"nın sonuçlarını açıkladı.
Araştırmaya göre; misafir ağırlama oranlarında bir önceki yılın aynı periyoduna bakıldığında yüzde 36.9 oranında düşüş gerçekleşti.
Ocak ayından bu yana Türkiye’de misafir ağırlama oranlarının koronavirüs tedbirleri ve izolasyon süreci dolayısıyla düşüş gösterdiğini belirten Apsiyon CEO’su Kudret Türk, "Geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile kıyaslama yaptığımızda Ocak ayından bu yana azalan bir hareket söz konusu. Koronavirüs sürecine bağlı olan düşüş trendi Ocak ayında yüzde 21.2, Şubat ayında yüzde 10,3 ve Mart ayında yüzde 41,2 iken, bu oran Nisan ayında yüzde 64,9’u buluyor” dedi.
AİDAT ÖDEYENLER AZALDI
Aidat ortalamaları il bazında değerlendirildiğinde en yüksek aidat ortalamasının 660 lira 70 kuruş ile İstanbul olduğunu söyleyen Kudret Türk, "İstanbul’u sırasıyla 582 lira 10 kuruş ile Ankara, 454 lira 10 kuruş ile İzmir, 445 lira 40 kuruş ile Konya ve 417 lira 80 kuruş ile Bursa takip ediyor. Aidat ortalamasının en düşük olduğu il ise 65 lira 20 kuruş ile Osmaniye” dedi.#habericireklam
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Ülke genelinde aidat ödeme oranlarında da azalma olduğunu dile getiren Türk, "Ocak ayında yüzde 86.4’lerde olan bu oran Nisan ayında yüzde 66.8’lere kadar geriliyor. Son iki ayda yaklaşık yüzde 12.3 azalan oranların 4 aylık periyodunu incelediğimizde ise yaklaşık yüzde 22.7’lik bir düşüş gözlemliyoruz" bilgisini paylaştı.
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