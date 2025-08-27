Habertürk
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Mirel Radoi: Maçın favorisi değiliz - Futbol Haberleri

        Mirel Radoi: Maçın favorisi değiliz

        UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İstanbul Başakşehir'i konuk edecek Romanya ekibi Universitatea Craiova'da teknik direktör Mirel Radoi, karşılaşmanın favorisi olmadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 21:35 Güncelleme: 27.08.2025 - 21:35
        "Maçın favorisi değiliz"
        Romanya ekibi Universitatea Craiova'da teknik direktör Mirel Radoi, Başakşehir'i ağırlayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

        Mirel Radoi ile oyunculardan Tudor Baluta karşılaşma öncesi Ion Oblemenco Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "MAÇIN FAVORİSİ DEĞİLİZ"

        Mirel Radoi, önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Turu geçmek için hazırlanıyoruz. 2-1 kazandığımız ilk maça göre daha iyi olmamız gerekiyor. İlk maçta iyi oynamış bir rakiple karşı karşıyayız. Oyuncuları tek tek ele aldığımızda bize göre daha değerli bir rakiple oynayacağız. Maçı kazanmak istiyoruz. Kolay bir maç olmayacak. Bu maçın favorisi olduğumuzu söyleyenlerle aynı fikirde değilim. Senden daha iyi bir takımla karşı karşıya geldiğinde onu iki kere kandırmak kolay değildir. Bunu bir kere yaptık." ifadelerini kullandı.

        İlk maça göre daha zor bir karşılaşma olacağını kaydeden Rumen teknik adam, "Bizi artık gördüler. İstanbul Başakşehir'in kaybedecek bir şeyi kalmadı. Bu tarz maçlara iyi hazırlanıyorlar." dedi.

        "KULÜBÜMÜZ ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR"

        Yarın büyük bir sorumluluk taşıyacağını belirten Radoi, "Maçın duygusunu yaşayacağım. Maç sonucunu da düzgün yaşayacağım. Oyuncularımın üzerinden sorumluluğu almak istiyorum. Kulübümüz zor günler geçiriyor. Finansal olarak sorun yaşıyoruz. Hem sorumluluk hem de yoğun bir duygu içindeyim." diye konuştu.

        Oyuncuları motive etmek istediğini dile getiren 44 yaşındaki teknik adam, "Yarınki maç oldukça heyecanlı geçecek. Taraftarlarımız, takımı destekleyecektir. Taraftarlar, kazansak da kaybetsek de oyuncularımızı alkışlayacaktır. Oyuncularım, ellerinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.

        Yarınki karşılaşmanın kulübün geleceğini etkileyeceğini dile getiren Radoi, "Baskının bir faydası yok. Finansal açıdan bizim için önemli bir maça çıkacağız. Çok büyük kayıplarımız var. Finansal problemler yaşıyoruz. İstanbul Başakşehir için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yarınki maç bizim için daha önemli." yorumunu yaptı.

        TUDOR BALUTA: "İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALMAK İÇİN HAZIRIZ"

        Oyunculardan Tudor Baluta ise kendilerini önemli bir maçın beklediğini dile getirerek "Hazırlıklarımız tamamlandı. Heyecanla bu maçı bekliyoruz. İlk maçtan daha zor geçecek diyemem ama önemli karşılaşma olduğu kesin. Hep beraber sonucu göreceğiz. İstediğimiz sonucu almak için hazırız. Yarın kapalı gişe olacak. İlk maça göre de daha fazla gol atmamız gerekecek. Bu maça hep beraber iyi hazırlandık." değerlendirmesinde bulundu.

        Güzel karşılaşma olacağını dile getiren Baluta, "Çok önemli bir maç olacak. Maçın sonucu ne olursa olsun sonuna kadar savaşacağız. Hep beraber maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

        Maçın "kapalı gişe" oynanacağına değinen Rumen orta saha oyuncusu, "Bu bizi motive ediyor. Çocukken hayal ettiğim bir duygu yaşayacağım. Bunu yaşamak için bekliyoruz. Bunun bize çok fayda getireceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

