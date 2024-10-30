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        Haberler Spor Futbol İtalya Mircea Lucescu'dan Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler! - Futbol Haberleri

        Mircea Lucescu'dan Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler!

        Romanya Milli Takım Teknik Direktör Mircea Lucescu, Juventus'ta forma giyen milli oyuncumuz Kenan Yıldız hakkında övgü dolu sözler söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 17:26 Güncelleme: 30.10.2024 - 17:26
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        Lucescu, Kenan Yıldız'a övgü yağdırdı!
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        Romanya Milli Takım Teknik Direktör Mircea Lucescu, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuştu.

        İşte Lucescu'nun açıklamaları:

        "İlginç oyunculardan oluşan bir jenerasyonumuz var ve benim hayalim onların gelişimine yardımcı olmak. Ama yeni Hagiler hakkında konuşmayalım. Gheorghe Hagi gibi bir şampiyon bulmak zor olacak; olağanüstü tekniğini eşsiz karizmasıyla birleştirirdi. Hagi eşsiz biriydi, bir liderdi."

        "KENAN, VINICIUS GİBİ"

        "Kenan Yıldız, Del Piero gibi mi? Del Piero, Juventus tarihini yazanlardan biri, bir efsane. Kenan Yıldız'ı geçmişten bir oyuncu yerine şimdiki bazı oyuncularla kıyaslayabilirim. Kenan, Vinicius'un cesaretiyle oynuyor. Genç ama risk almaktan korkmayan biri."

        "KENAN YILDIZ'I İSTERDİM"

        "Tüm dünyada, yabancı oyunculardan bir oyuncuyu Romanya Milli Takımı için oynatmak istesem Kenan Yıldız'ı seçerdim. Bunu sadece Inter'e attığı golden ötürü söylemiyorum. Türklerin harika bir ruhu var. Çalhanoğlu'nu düşünün mesela, o da öyle. Kenan Yıldız, gerçek bir pırlanta!"

        "MOTTA, XABI ALONSO GİBİ"

        "Thiago Motta'nın cesaretini seviyorum. Tüm Juventus'a o cesareti aktarmış. İtalya Ligi'ni kazanmak için de gereken bu. Motta, bana Xabi Alonso'yu hatırlatıyor."

        "ŞAMPİYON YA INTER YA JUVE"

        “Inter ya da Juventus, şampiyonluğu kazanır. Napoli'yi unutmuş değilim ama Conte'nin Napoli ile zafere ulaşmadan önce bir yıla ihtiyacı olacağına inanıyorum."

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