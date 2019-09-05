05 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İlişkisi ve kariyeriyle çokça konuşulan Miray Daner, Kubilay Aka ile ayrılığından bu yana paylaşım yapmayan genç oyuncu sosyal medyada sessziliğini bozdu. Instagam hesabından yaptığı paylaşım ile hayatından çok memnun olduğunu sergileyen oyuncuya hayranlarından da büyük destek geldi. “Bu gülüşü kaybeden düşünsün” diyerek Kubilay Aka’ya gönderme yapan Daner’in hayranları, oyuncuya birçok iltifatta bulundu.
MİRAY DANER KİMDİR?
15 Ocak 1999 İstanbul doğumlu olan Miray Daner, Güzel sanatlar lisesi müzik bölümünde okudu. Küçük yaşlardan itibaren dizilerde rol almaya başlayan başarılı oyuncu, ilk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır.
Ardından 2007 yılında Bez Bebek dizisinde rol almıştır. 2009-2011 yılları arasında "Papatyam" adlı dizide 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı canlandırmıştır. 2015'te Medcezir dizisindeki şımarık Beren Beylice karakteri ile tanındı.
Miray Daner, son olarak Kanal D ekranlarında iki sezon boyunca ekranlara gelen, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in baş rollerini paylaştığı Vatanım Sensin isimli dizide de Cevdet ve Azize'nin memleket sevdalısı kızı Hilal karakterini canlandırmıştı.
En son Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Litre Gözyaşı dizisinde Cihan Yürekli karakterini canlandıran Miray Daner, 1.64 metre boyunda, 55 kilo ve Oğlak burcudur.
MİRAY DANER'İN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER
2018 – Bir Litre Gözyaşı-(Cihan) (TV Dizisi)
2017 – Hürkuş: Göklerdeki Kahraman (Sinema Filmi)
2016 – 2017 – Vatanım Sensin (Hilal) (TV Dizisi)
2013 – 2014 – Medcezir (Beren Beylice) (TV Dizisi)
2012 – 2013 – Merhaba Hayat (Dünya) (TV Dizisi)
2012 – Zil Çalınca Avı (Miray) (TV Dizisi)
2012 – Zil Çalınca (Duygu) (TV Dizisi)
2012 – Arkadaşım Max (Melda) (Sinema Filmi)
2010 – Çınar Ağacı (Peln) (Sinema Filmi)
2010 – 1 Kadın 1 Erkek (Zeynep’in çocukluğu) (TV Dizisi)
2010 – Dersimiz Atatürk (Sabiha Gökçen’in çocukluğu) (Sinema Filmi)
2009 – 2011 – Papatyam (Gonca) (TV Dizisi)
2007 – Bez Bebek (Doll Nergis) (TV Dizisi)
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