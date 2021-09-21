"BORAN'LA ÇOK YAKIN ARKADAŞIZ"

Daner, geçtiğimiz haftalarda da muhabirlerin "Boran Kuzum'la çıkan aşk haberleri arkadaşlığınızı zedeliyor mu?" sorusuna "Hayır tabii ki zedelemiyor. Biz Boran'la çok yakın arkadaşız. Öyle bir şey yok aramızda." yanıtını vermişti.