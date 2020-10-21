21 yaşındaki oyuncu, yeni dizisi için heyecanlı olduğunu belirterek rol arkadaşı Boran Kuzum ile uyumu hakkında konuşarak, "Boran'la daha önce çalışmıştık zaten Vatanım Sensin'de tekrar birlikte olduk. Bu işte Nejat abi, Erkan Can, Rojda, Boran herkes çok tatlıydı, güzel bir setti" dedi.