21 yaşındaki oyuncu, dijital platformların dizi ve film sektörü üzerindeki etkisini değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

Çeşitlilik sağladı. Daha cesur senaryolar ve özgür oyunculuklar dijital platformlar ile hayatımızdaki yerini aldı. Olması da gerekliydi. Çünkü sanat da sanatçı da tam bağımsız olduğu zaman çağ atlar.