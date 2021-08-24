MUTLULUĞU KISA SÜRDÜ



Mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyuran Akay, "Bu mutlu günümüzde yanımızda olan aile büyüklerimiz başta olmak üzere, yanımızda olamayıp tebriklerini ve güzel dileklerini ileten bütün tanıdıklarımıza ve takipçilerimize çok teşekkür ederiz. Biz dört yıllık bir birlikteliğin ardından birbirimize söz vermeyi bırakıp sözlenmeyi seçtik, ailelerimiz de uygun gördüler." ifadelerini kullanmıştı.



Ancak ikili kısa bir süre sonra yollarını ayırmıştı.