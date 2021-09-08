Beşiktaş’ın geçtiğimiz hafta UEFA’ya verilecek listelerin son gününde transfer ettiği yıldız futbolcu Miralem Pjanic işlemlerin yapılmasının ardından Bosna Hersek Milli Takımı kampına katılmıştı. Bugün İspanya'dan İstanbul’a dönen 31 yaşındaki futbolcuyu siyah-beyazlı taraftarlar coşkuyla karşıladı. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden İstanbul’a gelen Pjanic’e Beşiktaşlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Yıldız futbolcu da elindeki tesbih ile kartal pozu verdi.

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