17 MART 2020
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Miraç Kandili ne zaman? Diyanet İşleri 2020 Kandil günler takvimi - Miraç Kandili'nin anlamı

Miraç Kandili tarihi, bu önemli gün için hazırlık yapmak isteyen vatandaşların gündeminde. Miraç kelimesinin anlamı yükselecek yer ve en yüksek makam olarak Türkçe'ye çevrilebilir. Peki mübarek üç aylar içerisinde bulunan Miraç Kandili ne zaman?

17.03.2020 - 20:58 | Güncelleme: ABONE OL
Kandil

Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandlili'nde ne oldu? soruları bu mübarek gece için hazırlıklarını yapacak İslam dünyasının gündeminde. İslam dünyası Miraç Kandili'nin ardından Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'ni idrak edecek. İki kandil için de hazırlıklar başladı. İşte 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı kandil günleri takvimi ve Miraç Kandili tarihi...

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Receb ayının 26. günü idrak edilen Miraç Kandili, 21 Mart 2020 Cumartesi gününe denk geliyor. Şaban ayının 14'ünde idrak edilen Berat Kandili ise 7 Nisan Salı günü kutlanacak.

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ANLAMI

Üç aylar içerisinde yer alan Miraç Kandili Peygamberimizin Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkarılması olayıdır ve Recep ayının 27. gecesi kutlanan mübarek gecedir. On binlerce vatandaş kandil gününü kuran-ı kerim okuyarak, namaz kılarak ve bol bol dua ederek geçirecek.

KANDİL GECELERİNE AİT ÖZEL BİR NAMAZ VEYA İBADET ŞEKLİ VAR MIDIR? MÜBAREK GECELERİ NASIL DEĞERLENDİRMEK GEREKİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.),bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizi, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler. Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.),“Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mace, İkametü’s-Salat, 191) buyurmuştur.

2020 YILI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1441

26

OCAK-2020

PAZAR

........

1

RECEB

1441

25

ŞUBAT-2020

SALI

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

3

RECEB

1441

27

ŞUBAT-2020

PERŞEMBE

REGAİB KANDİLİ

26

RECEB

1441

21

MART-2020

CUMARTESİ

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1441

25

MART-2020

ÇARŞAMBA

...........

14

ŞABAN

1441

07

NİSAN-2020

SALI

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1441

24

NİSAN-2020

CUMA

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1441

19

MAYIS-2020

SALI

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1441

23

MAYIS-2020

CUMARTESİ

AREFE

1

ŞEVVAL

1441

24

MAYIS-2020

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1441

25

MAYIS-2020

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1441

26

MAYIS-2020

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1441

22

HAZİRAN-2020

PAZARTESİ

........

1

ZİLHİCCE

1441

22

TEMMUZ-2020

ÇARŞAMBA

........

9

ZİLHİCCE

1441

30

TEMMUZ-2020

PERŞEMBE

AREFE

10

ZİLHİCCE

1441

31

TEMMUZ-2020

CUMA

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1441

01

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1441

02

AĞUSTOS-2020

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1441

03

AĞUSTOS-2020

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1442

20

AĞUSTOS-2020

PERŞEMBE

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1442

29

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1442

18

EYLÜL-2020

CUMA

........

1

R.EVVEL

1442

18

EKİM-2020

PAZAR

........

11

R.EVVEL

1442

28

EKİM-2020

ÇARŞAMBA

MEVLİD KANDİLİ

1

R.AHİR

1442

16

KASIM-2020

PAZARTESİ

........

1

C.EVVEL

1442

16

ARALIK-2020

ÇARŞAMBA

........

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2020 Miraç Kandili ne zaman?
Miraç ve Berat Kandili ne zaman?
Miraç ve Berat Kandili ne zaman?

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