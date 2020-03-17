Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandlili'nde ne oldu? soruları bu mübarek gece için hazırlıklarını yapacak İslam dünyasının gündeminde. İslam dünyası Miraç Kandili'nin ardından Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'ni idrak edecek. İki kandil için de hazırlıklar başladı. İşte 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı kandil günleri takvimi ve Miraç Kandili tarihi...

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Receb ayının 26. günü idrak edilen Miraç Kandili, 21 Mart 2020 Cumartesi gününe denk geliyor. Şaban ayının 14'ünde idrak edilen Berat Kandili ise 7 Nisan Salı günü kutlanacak.

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ANLAMI

Üç aylar içerisinde yer alan Miraç Kandili Peygamberimizin Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkarılması olayıdır ve Recep ayının 27. gecesi kutlanan mübarek gecedir. On binlerce vatandaş kandil gününü kuran-ı kerim okuyarak, namaz kılarak ve bol bol dua ederek geçirecek.

KANDİL GECELERİNE AİT ÖZEL BİR NAMAZ VEYA İBADET ŞEKLİ VAR MIDIR? MÜBAREK GECELERİ NASIL DEĞERLENDİRMEK GEREKİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.),bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizi, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler. Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.),“Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mace, İkametü’s-Salat, 191) buyurmuştur.

2020 YILI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER 1 C.AHİR 1441 26 OCAK-2020 PAZAR ........ 1 RECEB 1441 25 ŞUBAT-2020 SALI ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 3 RECEB 1441 27 ŞUBAT-2020 PERŞEMBE REGAİB KANDİLİ 26 RECEB 1441 21 MART-2020 CUMARTESİ MİRAC KANDİLİ 1 ŞABAN 1441 25 MART-2020 ÇARŞAMBA ........... 14 ŞABAN 1441 07 NİSAN-2020 SALI BERAT KANDİLİ 1 RAMAZAN 1441 24 NİSAN-2020 CUMA RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1441 19 MAYIS-2020 SALI KADİR GECESİ 30 RAMAZAN 1441 23 MAYIS-2020 CUMARTESİ AREFE 1 ŞEVVAL 1441 24 MAYIS-2020 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1441 25 MAYIS-2020 PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1441 26 MAYIS-2020 SALI RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 1 ZİLKADE 1441 22 HAZİRAN-2020 PAZARTESİ ........ 1 ZİLHİCCE 1441 22 TEMMUZ-2020 ÇARŞAMBA ........ 9 ZİLHİCCE 1441 30 TEMMUZ-2020 PERŞEMBE AREFE 10 ZİLHİCCE 1441 31 TEMMUZ-2020 CUMA KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1441 01 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1441 02 AĞUSTOS-2020 PAZAR KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1441 03 AĞUSTOS-2020 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1442 20 AĞUSTOS-2020 PERŞEMBE HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1442 29 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ AŞURE GÜNÜ 1 SAFER 1442 18 EYLÜL-2020 CUMA ........ 1 R.EVVEL 1442 18 EKİM-2020 PAZAR ........ 11 R.EVVEL 1442 28 EKİM-2020 ÇARŞAMBA MEVLİD KANDİLİ 1 R.AHİR 1442 16 KASIM-2020 PAZARTESİ ........ 1 C.EVVEL 1442 16 ARALIK-2020 ÇARŞAMBA ........