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Miraç Kandili mesajları 2022 - Mirac Kandili mesajları ile dualı, ayetli ve resimli Kandil mesajı! Miraç Kandili mesajları ve tebrik sözleri

İslam alemi bir miraç kandili için daha heyecanlı bekleyişe başladı. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımız; en güzel miraç kandili mesajları ile ilgili aramalar yapıyor. 2022'nin ikinci kandili olan Miraç Kandili öncesi birbirinden anlamlı kandil mesajlarını derledik. İşte ayetli, hadisli Miraç kandili mesajı ve resimli kandil mesajı...

26.02.2022 - 23:24 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Peygramber efendimiz Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği mübarek gecenin idrak edileceği Miraç kandili öncesi yepyeni ve mübarek kandil mesajlarını bir araya getirdik...

    KANDİL MESAJLARI 2022

    Kısa, uzun, dualı ve resimli Kandil mesajları ile en güzel Kandiliniz Mübarek olsun mesajı seçenekleri bu sene de haberturk.com'da! Miraç Kandili mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayıp bugünün anlamı ve önemini ona da hissettirebilirsiniz.

    İşte en güzel, yeni, ayetli ve resimli Miraç Kandili mesajları ile kutlama sözleri 2022

  • - Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Miraç kandilin mübarek olsun...

  • - Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kâinatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

  • - Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun...

  • - Bu gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun kandiliniz mübarek olsun.

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