Minyonlar seslendirme kadrosunda kimler var? Minyonlar filmi konusu nedir? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Pierre Coffin ve Kyle Balda'ın yönettiği ‘Minyonlar’ın senaryosunu Brian Lynch yazdı. Yapımcılığını ise Chris Meledandri ve Janet Healy'ın yaptığı ‘Minyonlar’, 2015 tarihli Amerikan 3D animasyon filmidir. İşte Minyonlar filmi ile ilgili detaylar...

MİNYONLAR'DA SESLENDİRMEYİ KİMLER YAPIYOR?

Filmin orijinal seslendirmesinde Sandra Bullock, Jon Hamm, Michael Keaton yer alırken, Türkçe seslendirmesini Beren Saat ve Kenan Doğulu yaptı.

MİNYONLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Minyonlar (The Minions) filminin hikayesi zamanın başlangıcıyla başlıyor. Tek hücreli sarı organizmalar olarak doğan Minyonlar, zaman içinde gelişir ve her zaman efendilerin en çılgınına hizmet ederler. T-reks'ten Napolyon'a kadar bu efendileri elde tutma konusunda sürekli başarısız olan Minyonlar hizmet edecekleri kimseleri kalmayınca büyük bir depresyona girerler. Ama Kevin adlı minyonun bir planı vardır. Genç asi Stuart ve sevimli minik Bob ile birlikte kardeşlerinin izinden gideceği kötü bir patron bulmak üzere işe koyulacaklardır. Üçlü, sonunda kendilerini yeni potansiyel efendileri, dünyanın ilk dişi süper kötüsü olan Scarlet Overkill'e götürecek olan heyecan dolu bir yolculuğa çıkarlar. Soğuk Antarktika'dan 1960'ların New York'una seyahat eden Minyonlar, tüm Minyonları yok olmaktan kurtarmak olan o güne kadarki en büyük sınavlarını vermek için modern Londra'ya varırlar.