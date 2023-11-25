Minyatür ayakkabılarıyla rekorlar kitabına girmek istiyor
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 74 yaşındaki Alaattin Uzun, yaptığı mini ayakkabılarla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor
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Ayakkabı imalatı ve tamirini 59 yıldır sürdüren Alaattin Uzun'un iğne ucuyla yaptığı minyatür ayakkabılar, görenleri şaşırtıyor.
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Alaattin Uzun, minyatür ayakkabıları yapmaktan büyük zevk aldığını söyledi.
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Minyatür ayakkabıları yaparken hiç zorlanmadığını belirten Uzun, "İğne ucuyla yapıyorum. Topuklu, bağcıklısı, bağcıksızı da var, her türlüsünü yapıyorum. Kendi merakım üzerine başladım.
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Rekorlar kitabına başvuruda bulunmak istiyorum. 3-4 milimetreler, daha ufağı olmuyor" dedi.
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Uzun, mesleğine bir ustadan eğitim almadan başladığını dile getirerek, ayrıca telefon ve çakı kılıfları, çanta tamirleri, ayakkabı, bot ve deri montların boyasını, tamirini ve fermuarlarını da yaptığını kaydetti.
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Meslek hayatı boyunca 17 çırak yetiştirdiğini anlatan Uzun, "Şu an her biri İstanbul, Ankara, İzmir, Adapazarı'nda çalışıyorlar.
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Bu meslek çok önemli. Bu mesleği yapmam da çok güzel duygularım var. Tamir yaparak kişileri sevindiriyorum, yeni ayakkabı almaktan da vazgeçiriyorum.
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Deri montların her türlü boyalarını, tamirlerini ve yakalarını söküp yapıyorum ve müşterilerimi memnun ediyorum. Kunduracılık, el işleri yaparken mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.
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