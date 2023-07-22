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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da araç altında kalarak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Zeynep için soruşturma başlatıldı

        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı

        Ailesiyle otomobillerinden indikleri sırada yola çıkan 4 yaşındaki Zeynep Bülbül, işçilerin taşındığı servis otobüsünün altında kalarak yaşamını yitirdi. Otobüs sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 09:36
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        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
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        Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, ailesiyle otomobillerinden indikleri sırada yola çıkan 4 yaşındaki Zeynep Bülbül, işçilerin taşındığı servis otobüsünün altında kalarak yaşamını yitirdi. Kaza sonrası çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde ise talihsiz çocuğun annesinin feryadı yürek yaktı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Susuz Mahallesi 3771'inci caddede meydana geldi. Zeynep Bülbül, annesi ve kardeşiyle otomobillerinden indikleri sırada yola çıkmasıyla, işçilerin taşındığı servis otobüsünün altında kaldı.

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        Otobüs bir süre ilerledikten sonra dururken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

        ANNESİNİN FERYADI YÜREK YAKTI

        Kaza sonrası çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde; çocuğunun otobüsün altında kalan annenin feryadı yürekleri dağladı.

        Otobüs sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #ankara
        #Yenimahalle
        #Son dakika haberler
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