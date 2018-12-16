18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
İzmir'de lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için başlatılan nakil kampanyası, yurt dışına taşındı. Kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan minik Öykü için Kanada, ABD, Fransa ve Almanya'da Kızılhaç ve gönüllü kuruluşlar tarafından kampanya başlatıldı. Öykü için Türkiye'de düzenlenen kampanyaya verilen destek ise bazı sanatçıların sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikte hızla artıyor.
"2.5 AYIMIZ KALDI"
AA'da yer alan haberde anne Eylem Yazıcı, Öykü Arin'in milyonda bir görülen bir hastalığa karşı mücadele ettiğini, uygun donör arayışlarının umutla devam ettiğini belirtti. "Önümüzde 2.5 ay gibi bir zaman var" diyen Yazıcı, yüzde 100 uyumlu donör bulunmazsa yüzde 50 uyumu bulunan kendisi veya eşinden nakil yapılacağını, bunun da yüksek riskinin bulunduğunu söyledi.
KANADA, ABD, FRANSA VE ALMANYA'DA KAMPANYA
Kampanyaya gelen desteğin mutluluk verici olduğunu, umutlarının arttığını dile getiren Yazıcı, şöyle konuştu: "Biz elimizden geldiğince kampanyayı büyütmek istiyoruz. İzmir ve İstanbul'da gayet iyi gidiyor. Ne kadar geniş bir alana ulaşırsa o kadar faydalı. İlik naklini sadece Öykü için istemiyoruz. Bu durumda olan çok sayıda çocuk ve aileleri umutla bekliyor. Kampanyamız sadece yurt içinde değil, yurt dışında da devam ediyor. Kanada, ABD, Fransa ve Almanya'da da Kızılhaç ve gönüllü kuruluşların desteğiyle bağış kampanyası başlattık. Yurt dışında yaşayan gönüllülerden de bu merkezlere ulaşarak kampanyamıza destek olmalarını istiyoruz."
"KEMİĞİMİZİ Mİ KIRACAKLAR?"
Kök hücre nakliyle ilgili toplum olarak yeteri kadar bilinçli olmadıklarını ifade eden Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kemik iliği nakli denince 'kemiğimizi mi kıracaklar, iliğim biter mi' gibi sorular geliyor. Aslında çok basit. Siz uygun donör seçildiğinizde Sağlık Bakanlığı sizi uçakla hastanın bulunduğu kente getiriyor. Hastanenin yakınlarında bir otelde misafir ediyor. İlk 4 gün size aşı yapılıyor. Kanınızdaki kök hücre sayısını artırmak üzere. Beşinci gün ise tıpkı trombosit alır gibi sizden kan alıyorlar, kök hücrelerini ayrıştırıp kanınızı size geri veriyorlar. Sadece 5 gün işinizden, gücünüzden ayrı kalacaksınız ama sizin sayenizde başka bir insan sevdikleriyle yıllar geçirecek."
Öykü için hareket geçilmesi gerektiğini dile getiren Yazıcı, ilik naklini Antalya'da özel bir hastanede yaptırmayı düşündüklerini, bu yüzden de Antalya'ya muayene için gideceklerini aktardı.
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