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        Haberler Gündem 3. Sayfa Minik Melike Eşiyok'un ölümünde kan donduran detaylar ortaya çıktı! "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı!

        İstanbul'da Sazlıbosna Barajı'nda 6 yıl önce cansız bedeni bulunan 5 yaşındaki Melike Eşiyok ile ilgili soruşturma tamamlandı. Kan donduran vahşette baba Cahit Eşiyok ve aynı evde yaşadıkları Zehra Öztürker'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Melike'nin 12 yaşındaki ablasının öğretmenine, "Babam kardeşimi öldürdü" diye anlatması üzerine başlatılan soruşturmada hazırlanan iddianamedeki detaylar da dehşete düşürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 10:40 Güncelleme: 17.03.2025 - 10:40
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        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı!
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        Arnavutköy Sazlıbosna Barajı'nda 6 yıl önce cesedi balıkçılar tarafından bulunan Melike Eşiyok'un (4) ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında maktulün babası Cahit Eşiyok, aynı evde yaşadıkları Zehra Öztürker ile maktulün annesi Meryem Ataman hakkında dava açıldı.

        AA'da yer alan habere göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 Nisan 2018'de çarşafa sarılı, çıplak vaziyetteki kız çocuğu cesedinin barajdaki balıkçılar tarafından bulunması üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmada cesedin kimliğinin belirlenememesi nedeniyle bu soruşturmanın Daimi Arama Bürosu'na devredildiği aktarıldı.

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        İddianamede, ölümden 6 yıl sonra E. ile H. Eşiyok'un okulda öğretmenlerine babasının gönül ilişkisi olduğu kişiyle beraber kardeşini öldürdüklerini anlatması üzerine çocukların detaylı ifadelerinin alındığı kaydedildi. Bu doğrultuda sanıkların gözaltına alındığı anlatılan iddianamede, sanıklardan Cahit Eşiyok'un ifadelerine yer verildi.

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        DEHŞET DOLU İFADELER

        Eşiyok'un kızını o dönem gönül ilişkisi yaşadığı sanık Zehra Öztürker'in öldürdüğünü, kendisinin ise cesedi Arnavutköy'de bulunan baraj gölüne attığını beyan ettiği iddianamede yer aldı. İddianamede iki kardeşin, babaları Eşiyok ve Zehra Öztürker'in kendilerine sürekli eziyet ettikleri, maktulü de aç ve susuz bıraktıklarını, altına kaçırdıkları için ceza verdikleri, tek ayak üstünde durmaya zorladıklarını söyledikleri bilgisine yer verildi.

        Sanıklar Eşiyok ile Öztürker'in alışverişe giderek, buz, naylon ve balta aldıkları, Melike Eşiyok'u öldürerek çantaya koydukları, ardından cesedi araçla götürdükleri belirtilen iddianamede, sanık babanın soru sormaları durumunda çocuklarını sokak köpeklerine atmakla korkuttuğu vurgulandı.

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        İddianamede ifadesine yer verilen sanık Cahit Eşiyok, 2017 yılında maktulün annesi Meryem Ataman'la boşandıklarını, çocukların velayetinin kendisinde kaldığını, bir süre sonra gönül ilişkisi yaşadığı sanık Zehra Öztürker ve çocuklarla birlikte yaşamaya başladıklarını anlattı.

        Sanık baba, maktul ile kardeşinin altına kaçırdıkları için yatakların ve etrafın kirlendiğini, Öztürker'in çocukları bu yüzden sürekli azarlamaya, darbetmeye ve cezalar vermeye başladığını belirterek, aile huzurunu bozduğunu düşündüğü maktul için "Sürekli şeytan gibi bakıyor. Annesi gibi bakıyor." şeklinde söylemlerde bulunduğunu kaydetti.

        "VÜCUDUNDA MORLUKLAR VAR, GÖTÜRÜRSEK İKİMİZİ DE CEZAEVİNE ATARLAR"

        Eşiyok, 2 Nisan 2018'de Öztürker'in telefonda "Melike nefes almıyor, eve gel." demesi üzerine eve gittiğinde maktulün yatak odasında sırt üstü yattığını, nefes almadığını, elleri ve ayaklarını soğuk olduğunu, kendisine tepki vermediğini gördüğünü, hastaneye götürmek istediğinde ise Öztürker'in "Vücudunda morluklar var, götürürsek ikimizi de cezaevine atarlar." dediğini belirtti.

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        Bu nedenle araç kiraladıklarını, önce mezara gömmeye çalıştıklarını, bunu yapamadıkları için Sazlıbosna Baraj Gölü'ne üzerine taş koyarak cesedi attığını anlatan Eşiyok, bir gün eve geldiğinde kızı E. Eşiyok'un saçlarının kesildiğini gördüğünü, bunun üzerine Öztürker'e "Birini öldürdün, diğerini de mi öldüreceksin?" şeklinde bağırınca sanığın evden ayrıldığını kaydetti.

        İddianamede ifadesine yer verilen sanık Zehra Öztürker ise sanık Cahit Eşiyok'un çocuklarını darbedip, kötü muamelede bulunması nedeniyle uyardığını, sanığın da kendisine "Karışma onlar benim çocuklarım." dediğini iddia etti. Öztürker, maktulü kendisinin öldürmediğini, Eşiyok'un cesedi baraja bıraktığını öne sürdü.

        Sanık Meryem Ataman da boşandığı eşi Cahit Eşiyok'un çocukları Melike'nin cesedini baraj gölüne attığını kendisine söylediğini aktardı. Ataman, diğer çocuklarının başına da aynı durum geleceğinden korktuğu için kimseye bir şey söyleyemediğini savundu.

        İddianamede yer alan HTS (Haberleşme Trafik Sistemi) ve mobil yer tespitine konu baz kayıtlarına göre olay günü, Zehra Öztürker'in Cahit Eşiyok'u aradığı tespit edildi. Öztürker'in maktulün öldüğü sırada Eşiyok'un evde olduğunu iddia ettiği ancak aynı yerde bulunan iki kişinin birbirini aramasının mümkün olmadığı belirtilen iddianamede, maktulün sanıklar Eşiyok ile Öztürker tarafından fikir ve eylem birliği içerisinde darp ve eziyet edilip, öldürüldüğü ifade edildi.

        İSTENEN CEZALAR

        Sanık Cahit Eşiyok'un "alt soya karşı ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "alt soya karşı ve çocuğa ya da beden ve ya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı eziyet" suçundan ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapsi istendi.

        Sanık Zehra Öztürker hakkında "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı eziyet" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        Sanık anne Meryem Ataman için ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildiği aktarılan iddianame mahkemece kabul edildi. Sanıkların önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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        #Melike Eşiyok
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