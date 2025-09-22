Tabağınızdaki renkler çocuğunuzun geleceğini şekillendiriyor. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenme, çocukların büyüme ve gelişmesinde kritik bir yere sahip.

BESLENME ALIŞKANLIĞI ÇOCUKLUKTA OLUŞUYOR

Beslenme her yaşta önemli olsa da çocukluk dönemi büyüme ve gelişme açısından kritik bir süreçtir. Bu dönemde kazanılan beslenme alışkanlıkları, bireyin tüm yaşamı boyunca sağlık durumunu etkiler. Küçük yaşta doğru beslenmeyi öğrenen çocukların hem bağışıklıkları güçlenir hem de sağlıklı bir büyüme süreci geçirirler.

1. POSADAN ZENGİN BESİNLER TÜKETİLMELİ

Çocukların beslenmesi tek tip olmamalı, tabaklarda çeşitlilik sağlanmalıdır. Fast food gibi hızlı erişilen yiyecekler yerine lif bakımından zengin sebze ve meyveler tercih edilmelidir. Rafine tahıllar (beyaz ekmek, pirinç, makarna) kontrollü tüketilmeli; pişirme yöntemlerinde kızartmadan uzak durulmalıdır.

2. YEMEĞİ ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE HAZIRLAYIN VE YİYİN

Çocuğun sevmediği yiyecekleri yemesi için ısrar edilmemelidir. Bunun yerine bir süre sonra tekrar sunularak alışması sağlanabilir. Anne babalar, çocuklarının tüketmesini istedikleri besinleri birlikte yemeli; düzenli öğün saatleri belirlenmeli ve sofrada beraber vakit geçirilmelidir. Çocuğa su içme ve yavaş yeme alışkanlığı kazandırmak da önemlidir.

3. SAĞLIKLI ARA ÖĞÜNLER HAZIRLAYIN Büyük porsiyonlardan kaçınılmalı, çocuklar ideal miktarlara alıştırılmalıdır. Fast food, çikolata ya da bisküvi gibi yiyecekler tamamen yasaklanmamalı, ölçülü tüketmelerine izin verilmelidir. Ancak ödül olarak kullanılmamalı, bunun yerine meyve gibi sağlıklı alternatifler tercih edilmelidir. Çocuğun beslenme çantasına peynirli sandviç, süt veya meyve gibi sağlıklı seçenekler konulabilir.

4. FİZİKSEL AKTİVİTELERİNİ ARTIRIN Çocukların aktif yaşam tarzı benimsemeleri desteklenmelidir. Okuldaki spor faaliyetlerine katılım teşvik edilmeli, ailecek yürüyüş, bisiklet veya yüzme gibi aktiviteler yapılmalıdır. Kilo sorunu olan çocuklar kesinlikle diyete sokulmamalı, bir beslenme uzmanından destek alınarak sağlıklı alışkanlıklar kazandırılmalıdır. Çocuklar anne babalarını rol model aldığından, ebeveynlerin sağlıklı yiyecekleri tercih etmesi ve aktif bir yaşam sürmesi büyük önem taşır.

5. YEMEK VAKİTLERİNİ ÖĞRENME FIRSATI HALİNE GETİRİN Çocuğunuzu yemek hazırlığına ve gıda alışverişine dahil etmek, besinleri tanımasını ve sağlıklı seçimler yapmasını kolaylaştırır. Onlara farklı yiyecek gruplarının vücudumuz için neden gerekli olduğunu öğretmek, yaşam boyu sağlıklı kalmalarına katkı sağlar.

- Çocukların açlık-tokluk sinyallerini anlamaları sağlanmalıdır. - Yiyecekler ödül veya ceza aracı olarak kullanılmamalıdır. - Yasaklamalar yerine ölçülü tüketim alışkanlığı kazandırılmalıdır. - Sebze ve meyveler eğlenceli sunumlarla cazip hale getirilebilir. - Uygun porsiyon ölçüleri öğretilmelidir (örneğin makarna için yumruk kadar, et için avuç içi kadar).

6. GÜNE DENGELİ BİR KAHVALTIYLA BAŞLAYIN Kahvaltı, çocukların büyüme ve gelişme döneminde en önemli öğünlerden biridir. Şekerli kahvaltılık gevrekler yerine yoğurt, süt, taze meyve ve tam tahıllı ürünler tercih edilmelidir. Bu sayede çocuklar hem gerekli vitamin ve mineralleri alır hem de gün boyu daha uzun süre tok kalır.

7. HAREKETİ EĞLENCELİ HALE GETİRİN Çocukların her gün en az 60 dakika fiziksel aktivite yapması önerilir. Ailece yürüyüş, dans, bisiklet ya da oyunlarla bu süre keyifli hale getirilebilir. Ayrıca ekran başında geçirilen süre sınırlanmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü, 2-4 yaş arası çocuklarda ekran süresinin günde 1 saati geçmemesini önermektedir.

Görsel Kaynak: istockphoto