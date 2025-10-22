Minibüs kağıt gibi ezildi! Facia kıl payı!
Mardin'de korkutan bir kaza meydana geldi. Olayda kum yüklü kamyon minibüsün üzerine devrildi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda, minibüs hurdaya döndü
Giriş: 22.10.2025 - 10:58 Güncelleme: 22.10.2025 - 10:58
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kum boşaltmak için sürücünün damperini kaldırdığı kamyon, park halindeki minibüsün üzerine devrildi.
DHA'nın haberine kaza, sabah saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Sürücüsünün yüklü kumu boşaltmak için damperini kaldırdığı kamyon, park halindeki minibüsün üzerine devrildi.
Kazada minibüs hurdaya dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
