        Haberler Gündem Güncel Minibüs kağıt gibi ezildi! Facia kıl payı! | Son dakika haberleri

        Minibüs kağıt gibi ezildi! Facia kıl payı!

        Mardin'de korkutan bir kaza meydana geldi. Olayda kum yüklü kamyon minibüsün üzerine devrildi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda, minibüs hurdaya döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 10:58 Güncelleme: 22.10.2025 - 10:58
        Minibüs kağıt gibi ezildi! Facia kıl payı!
        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kum boşaltmak için sürücünün damperini kaldırdığı kamyon, park halindeki minibüsün üzerine devrildi.

        DHA'nın haberine kaza, sabah saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Sürücüsünün yüklü kumu boşaltmak için damperini kaldırdığı kamyon, park halindeki minibüsün üzerine devrildi.

        Kazada minibüs hurdaya dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

