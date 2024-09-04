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        Haberler Gündem Güncel Minibüs devrildi: 20 işçi yaralı | Son dakika haberleri

        Minibüs devrildi: 20 işçi yaralı

        Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 20 kişi yaralandı. Yaralılar Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 18:56 Güncelleme: 04.09.2024 - 18:56
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        Minibüs devrildi: 20 işçi yaralı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

        Ordu'dan Şanlıurfa'ya giden tarım işçilerini taşıyan, Cengiz G. idaresindeki 02 ABZ 139 plakalı minibüs, Kayapaşa Mahallesi'nde devrildi.

        İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 20 kişi, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, AA muhabirine, fındık işçilerini taşıyan minibüsün ilçe girişinde devrildiğini belirterek, yaralananlar arasında çocukların da bulunduğunu ifade etti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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