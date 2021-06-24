Ünlü oyuncu, “Sosyal medyadan hakaret, taciz mesajlarının bir cezası var, biliyorsunuz değil mi? Hakkımızı aramayacağımızı düşünüyorsunuz değil mi?” sözlerini paylaşarak kendisini rahatsız eden kullanıcılardan şikayetçi olacağının mesajını verdi.