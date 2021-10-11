Yaza veda videosuna beğeni yağdı

Yaz dönemini tatil yaparak geçiren oyuncu Mine Tugay, sezonu kapattı. Önceki gün deniz kenarında yürüyüş yapan Tugay, Instagram hesabından o anları yayınladı.

Videoda 43 yaşındaki oyuncunun siyah bir mayokini giydiği görülüyor. Paylaşımda keyfinin yerinde olduğu görülen Mine Tugay'ın gönderisi, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Tugay'ın videosu, kısa sürede hayranlarından 100 binden fazla beğeni aldı.