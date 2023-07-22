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        Haberler Magazin Mine Tugay'dan 'Neden yaşlanmıyorsun?' sorusuna yanıt - Magazin haberleri

        Mine Tugay'dan 'Neden yaşlanmıyorsun?' sorusuna yanıt

        Mine Tugay, havuz başında verdiği pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, yüklediği fotoğrafa gelen 'Neden yaşlanmıyorsun?' sorusuna klasik bir yanıt verdi

        Habertürk
        Giriş: 22.07.2023 - 13:04
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          Mine Tugay, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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          Ünlü oyuncu, sıcak havaların gelmesiyle birlikte sık sık havuz başından fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

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          Havuz başında yine poz veren oyuncu, bir takipçisinin "Abla niye yaşlanmıyorsun?" yorumuna, "Yaş alıyorum" şeklinde klasik bir yanıtını verdi.

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          28 Temmuz'da 45 yaşına girecek olan Mine Tugay, daha önce de "Bu kadar genç kalmayı nasıl beceriyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt vermişti.

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          "Ruh gençliğimi içimdeki çocuk sayesinde koruyabiliyorum sanırım" diyen Mine Tugay, "Cildimle ilgili ise 25’li yaşlarımdan beri düzenli bakım yapıyorum. Bir de minimum güneşte kalmak ve güneş kremlerini yüksek faktörlü kullanıyorum" açıklamasını yapmıştı.

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