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        Haberler Gündem İnanç Minareden çocuklara "şeker sallandırma" geleneği

        Bilecik'de asırlık Osmanlı geleneği: Minareden çocuklara "şeker sallandırma"

        Bilecik'te Ramazan ayının son günü Osmanlı gelen minareden çocuklara sepetle şeker sallandırma geleneği bir kez daha yaşatıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, "Osmanlı'nın ilk eserlerinden biri olan Orhangazi Cami minaresinden sepet sallandırma geleneğimizi bugün burada Ramazan'ın son gününde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 12:58 Güncelleme: 29.03.2025 - 12:58
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        Minareden çocuklara "şeker sallandırma" geleneği
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        Bilecik Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bilecik Müftülüğü tarafından Osmanlı döneminde gerçekleştirilen minareden aşağıda bekleyen çocuklara sepetle şeker sarkıtma geleneği bir kez daha yaşatıldı.

        Ramazan ayının bütün güzellikleri tüm yurtta olduğu gibi Osmanlı medeniyetinin doğduğu topraklar olan Bilecik'te de mahalle iftarları, Osmanlı davulcu geleneği ve Osmanlı Çınaraltı Sohbetleri, helva ikramı gibi gelenekleri tekrar gün yüzüne çıkarken, Ramazan'ın son günü çocuklara minare başında sepetten şeker sarkıtma geleneği de yapıldı.

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        Osmanlı dönemi mimari eserleri arasında ilk kubbeli yapı denemesinin örneği olan ve ilk minaresi 30 metre kuzeyinde yüksek bir kaya üzerine inşa edilen tarihi Orhan Gazi Camii minaresi önünden çocuklara minareden sepetle şeker sarkıttılar.

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        Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, gelenekle ilgili şunları söyledi:

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        "Osmanlı'nın ilk eserlerinden biri olan Orhangazi Cami minaresinden sepet sallandırma geleneğimizi bugün burada Ramazan'ın son gününde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 150 çocuğumuzla beraber Osmanlı geleneğimiz olan sepet sallandırma geleneğini bugün burada idrak ettik.

        İkindi namazından sonra Osmanlı'da 700 yıllık olan bu gelenek de 'Aşuk' ile 'Maşuk' minarelere çıkıp çocuklarımıza Ramazan Bayramı geldiğini müjdelemek adına minarelerden sepet sallandırılırmış. Bu geleneğimizi 700 aradan sonra bugün gerçekleştirdik.

        Şu an Şeyh Edebali Türbesi içerisinde bulunan 14'üncü yüzyıllık eseri olan Osmanlı'nın ilk eseri olan Orhangazi tarafından yaptırılan Orhangazi Caminin 3 minaresinden dışarıda olan, tek minarenin olduğu yerde şuan çocuklarımızla birlikte bu şenliğimizi organizasyonumuzu gerçekleştirdik.

        Bugün çocuklarımızla birlikte manevi atmosferde 700 yıl önce olduğu gibi aynı coşku, aynı mutluluk ve aynı inançla yine aynı duyguları bugün yaşatmanın mutluluğunu yaşadık. Herkese teşekkür ediyoruz ve Bilecik'e bekliyoruz."

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        #yerel haberler
        #Bilecik Haberleri
        #Osmanlı geleneği
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