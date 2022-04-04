Milyonlarca kişi karantinaydı: Askerler devrede!

Çin'in en büyük şehri Şanghay'da hızla yayılan COVID-19 salgınıyla mücadele için kente 2 bin askeri personel ve 10 binden fazla sağlık çalışanı gönderildi.
Şanghay'da, iki aşamalı karantinanın ikinci haftasına girilirken pazartesi günü 26 milyonu aşkın kişiye toplu test yapılacak.
Çin, semptomları olsun ya da olmasın, testi pozitif çıkan herkesi izole ederek virüsün yayılmasını amaçlayan sıfır vaka yaklaşımını sürdürüyor.
Ülkede son 24 saat içinde 13 binden fazla yeni vaka kaydedildi ve bunların yaklaşık 12 bini asemptomatik vakalar olduğu belirtildi. Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip, ülkenin en büyük şehri Şanghay'da yaklaşık 9 bin vaka kaydedildi.
Associated Press'in aktardığına göre, China Daily gazetesi, Jiangsu ve Zhejiang eyaletlerinden yaklaşık 15 bin sağlık çalışanının pazartesi günü erken saatlerde Şanghay'a gittiğini aktardı.
2 BİNDEN FAZLA ASKERİ PERSONEL GİTTİ
Bir Çin askeri gazetesine göre, ordu, donanma ve lojistik destek gücünden 2 binden fazla askeri personel de pazar günü Şanghay'a geldi.
Şehirdeki birçok fabrika ve finans firması çalışanlarını tecrit ederek faaliyetlerine devam ediyor. Şanghay'daki çoğu mağaza ve diğer işletmeler kapanırken, otomobil üreticileri General Motors Co. ve Volkswagen dahil olmak üzere büyük fabrikalar hala çalışıyor.
Daily Economic News gazetesine göre, finans sektöründeki binlerce borsacı ve diğer insanlar ofislerinde uyuyor.
Şanghay Amerikan Ticaret Odası ve Çin Amerikan Ticaret Odası tarafından geçen hafta yapılan bir ankete göre, Şanghay'da faaliyet gösteren beş yabancı şirketten üçü bu yılki satış tahminlerini düşürdü. Ankete katılan 120 şirketin üçte biri yatırımları ertelediklerini söyledi.
ŞANGHAY'DA İKİ AŞAMALI KARANTİNA
Nüfusu 26 milyonu aşan şehirde artan vakalar nedeniyle hafta başında ilan edilen kademeli karantina Huangpu Nehri'nin batı bölümünde devam ediyor.
Şanghay'da 28 Mart-1 Nisan döneminde Huangpu Nehri'nin Pudong ve çevresini de içine alan doğu ve güney kısmında, 1-5 Nisan döneminde ise nehrin Puşi ve çevresini içine alan batı kısmındaki bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmişti.
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