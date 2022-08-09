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Grönland, iklim değişikliğinin etkileri açısından sıfır noktası, ancak krize çözüm sağlamak için gereken metalleri tedarik etmek için de sıfır noktası olabilir. İklim krizi Grönland'ı benzeri görülmemiş bir oranda eritiyor ve bu da ironik bir şekilde yeşil enerji geçişine fayda sağlayabilecek kritik mineraller için fırsat yaratıyor.

MİLYARDERLER ARAŞTIRMAYA FON SAĞLIYOR Görsel: Associated Press CNN International'ın haberine göre, aralarında Jeff Bezos, Michael Bloomberg ve Bill Gates'in de bulunduğu bir grup milyarder, Grönland'ın Disko Adası ve Nuussuaq Yarımadası'ndaki vadilerin altında yüz milyonlarca elektrikli araca güç sağlayacak kadar kritik mineral bulunduğunu düşünüyor. Kobold, Grönland'da elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerjiyi depolamak için gerekli olan nadir ve değerli metalleri bulmak amacıyla Bluejay Mining ile ortaklık kurdu.

"KEŞFİ ERİŞİLEBİLİR HALE GETİRDİ" Görsel: Associated Press Kobold Metals CEO'su Kurt House CNN'e verdiği demeçte girişimleri ve destekleri doğrulayarak "Dünyadaki en önemli birinci veya ikinci en büyük nikel ve kobalt yatağı olacak bir yer arıyoruz" dedi. Bluejay Mining CEO'su Bo Møller Stensgaard ise verdiği demeçte, "Grönland'daki iklim değişikliklerinin sonuçlarına ve etkilerine tanık olmak bir endişe. Ancak genel olarak konuşursak, iklim değişiklikleri Grönland'da keşfi daha erişilebilir hale getirdi" dedi.

30 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞIYOR Görsel: Associated Press Kobold ve Blujay'ın 'gömülü hazineyi' aradığı yerde 30 jeolog, jeofizikçi, aşçı, pilot ve mekanikçi görev yapıyor. Danimarka ve Grönland Jeolojik Araştırması'na göre Grönland kömür, bakır, altın, nadir toprak elementleri ve çinko için sıcak nokta olabilir. Ajansa göre Grönland hükümeti, 'buzsuz topraklarda çeşitli kaynak değerlendirmeleri' yaptı ve hükümet 'ülkenin maden çıkarma yoluyla ulusal ekonomiyi çeşitlendirme potansiyelini' kabul ediyor. * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.