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Milyarda kaç sıfır var? 115 milyar nasıl yazılır? İşte cevabı

Milyarda kaç sıfır var? Türkiye Tek Yürek Bağış Programı'nda Kahramanmaraş depremi mağdurları için 115 milyar 146 milyon 528 bin TL toplandı. Rekor bağış tutarı sonrası 115 milyarın nasıl yazıldığı merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte "115 milyar nasıl yazılır?" sorusunun cevabı...

Giriş: 16.02.2023 - 11:26 | Güncelleme: ABONE OL
Milyarda kaç sıfır var? 115 milyar nasıl yazılır? İşte cevabı
HABERTURK.COM

Tüm Türkiye Kahramanmaraş depremi mağdurlarına yardım için ortak yayınlanan "Türkiye Tek Yürek Programı'na" kilitlendi! Programda toplanan bağış miktarı; 115 milyar 146 milyon 528 bin TL'ye, atılan SMS sayısı ise 9 milyon 10 bine ulaştı.

Peki, milyar nasıl yazılır? Milyarda kaç sıfır var? İşte merak edilenler...

MİLYAR NEDİR?

Milyar, bin adet milyondan oluşan sayıdır. 1.000.000.000 veya 109 şeklinde rakam ile gösterilir. 999.999.999 ile 1.000.000.001 doğal sayılarının arasında olan bir doğal sayıdır. 1.000.000.000 dan başlayan 999.999.999.999'a kadar devam eden sayıları sonunda milyar olarak okunur.

MİLYARDA KAÇ SIFIR VAR?

Milyar baştaki en az 1 rakamı olmak kaydıyla yanına eklenen 9 sıfırla yazılır. En düşük milyar başındaki bir ve takip eden 9 sıfırla 10 basamaklı 1 milyardır. En yüksek milyar ise tüm rakamları 9 olan 12 basamaklı 999 milyar 999 milyon 999 bin 999'dur.

En çok sıfırın yer aldığı milyar 11 basamaklı 100'den 900'e kadar olan milyarlardır.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer

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