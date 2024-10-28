Milli tenisçi Zeynep Sönmez kariyer rekorunu kırdı!
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında 127'nciliğine yükselerek kariyer rekoru kırdı.
Giriş: 28.10.2024 - 16:30 Güncelleme: 28.10.2024 - 16:30
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 127'nciliğe yükseldi.
Zeynep, Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 21 basamak birden atladı.
22 yaşındaki raket böylece 15 Temmuz'da dünya 130 numarası olarak elde ettiği kariyer rekorunu kırdı.
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