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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Bulgaristan'da finale yükseldi - Tenis Haberleri

        Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Bulgaristan'da finale yükseldi

        Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Bulgaristan'da düzenlenen W40 Favori Açık'ta finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 14:04 Güncelleme: 23.09.2023 - 14:04
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        Çağla Büyükakçay, Bulgaristan'da finalde
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        Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla, yarı finalde karşılaştığı Rumen Cristina Dinu'yu 4-6, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek finale yükseldi.

        Bu yıl ilk finalini oynayacak Çağla'nın rakibi, Arjantinli Maria Lourdes Carle ve Sloven Polona Hercog maçının galibi olacak.

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