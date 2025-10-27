Habertürk
        Milli tekvandocu Emine Göğebakan dünya şampiyonu oldu!

        Milli tekvandocu Emine Göğebakan dünya şampiyonu oldu!

        Milli tekvandocu Emine Göğebakan, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 46 kiloda altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 14:23 Güncelleme: 27.10.2025 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emine Göğebakan'dan altın madalya!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Emine Göğebakan, kadınlar 46 kiloda altın madalya kazandı.

        Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde tatamiye çıkan Emine, ilk turu maç yapmadan geçti. Emine, sırasıyla Endonezya'dan Ni Kadek Heni, İspanya'dan Violeta Diaz Arribas, Macaristan'dan Kamilah Salim ve Kazakistan'dan Aidana Kumartayeva'yı mağlup ederek finale yükseldi.

        Finalde Rus Milana Bekulova ile karşılaşan 24 yaşındaki milli tekvandocu, katıldığı ilk dünya şampiyonasında podyumun zirvesine çıktı.

        Emine böylece Türkiye'ye, 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'ndaki ilk altın madalyasını kazandırdı.

