Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.959,95 %0,78
        DOLAR 28,8715 %0,16
        EURO 31,5987 %0,33
        ALTIN 1.858,22 %0,68
        FAİZ 41,05 %-0,15
        GÜMÜŞ GRAM 22,59 %2,27
        BITCOIN 37.718,00 %-0,25
        GBP/TRY 36,4030 %0,68
        EUR/USD 1,0945 %0,36
        BRENT 80,58 %-1,03
        ÇEYREK ALTIN 3.038,20 %0,68
        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Milli teknolojinin ilk kullanıcısı Deniz Kuvvetleri'nin tek kadın pilot oldu - Teknoloji Haberleri

        Milli teknolojinin ilk kullanıcısı Deniz Kuvvetleri'nin tek kadın pilot oldu

        Helikopterlerin gemilere güvenle iniş yapmasını sağlayan ve Türk savunma sanayisindeki kabiliyetler kullanılarak yerlileştirilen Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi KUŞKAPANI'nın kabul testleri tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 13:16 Güncelleme: 26.11.2023 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Güvenlik güçlerine en gelişmiş teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla kazandırılmasına yönelik çalışmalar çok yönlü olarak sürdürülüyor. Bu çabaların deniz platformları alanındaki kilometre taşlarından MİLGEM projesi ve projenin fazları birçok alt sistemin yerlileştirilmesini sağladı.

        Son olarak Türk Deniz Kuvvetleri gemilerinde kullanılmak üzere Kanadadan tedarik edilirken kısıtlama getirilen Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi başarıyla yerlileştirildi.

        Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonundaki çalışmalar kapsamında Mayıs 2021de STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ile Altınay Savunma Teknolojileri arasında imzalanan Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi Yerlileştirme ve Tedariki Projesi tamamlandı. Gemi üzerindeki entegrasyon faaliyetlerinin ardından projenin finalinde SSB, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve STM temsilcilerinin katılımı ile Deniz Kabul Testleri gerçekleştirildi.

        REKLAM

        Yerli olarak geliştirilen Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi, testlerde SH-70 Sea Hawk helikopterinin güvenli şekilde Türkiyenin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBULa inişini sağladı. İniş operasyonu sonrasında helikopter emniyete alındı ve hangarlama operasyonu gerçekleştirildi. Testler kapsamında SH-70 Sea Hawk helikopter birden çok kez iniş gerçekleştirdi ve KUŞKAPANI tarafından yakalandı.

        KUŞKAPANI sistemi kullanılarak yapılan ilk helikopter iniş operasyonlarını Deniz Hava Komutanlığının tek kadın pilotu Deniz Yüzbaşı Hatice Yeşiltaş gerçekleştirdi.

        "REKOR SÜREDE" GELEN YERLİLEŞTİRME BAŞARISI

        KUŞKAPANI Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi, helikopterlerin gemiye güvenle inmesini, sabitlenmesini ve hangara çekilmesini sağlayacak donanımlardan oluşuyor.

        Kamera ve helikoptere monte edilmiş lazer sistemi gibi alt bileşenlerden yararlanılan sistemde, görüntü işleme ile helikopterin konumu hesaplanıyor. Hesaplanan bu veriler çabuk yakalama aracı vasıtasıyla helikopterin doğru bir açıda tutulmasını sağlıyor. Helikopter iniş yaparken çabuk yakalama aracı pençesi ani bir hareketle helikopteri yakalıyor. Tüm bu işlemler sırasında iniş alanında personel bulunmasına gerek kalmıyor. Tek personel, kontrol noktasından süreci yürütebiliyor.

        "Rekor sürede" göreve hazır hale getirilen sistem, envantere girecek yeni gemilerde de yerini alacak, milli gemilerdeki yerlilik oranını artıracak, savunma sanayisinin ihracat kalemleri arasına katılacak.

        HEDEFTE İHRACAT VAR

        STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türkiyenin tam bağımsız savunma sanayisi hedefleri doğrultusunda önemli bir başarıya daha imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Güçlü yerli ekosistemimiz ile ambargoya konu olan kritik bir sistemi daha yerlileştirerek Türk savunmasına kazandırdık. Altınay Savunma ile geliştirdiğimiz Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi sayesinde hem önemli bir kabiliyet kazandık hem de bu alandaki yurt dışı bağımlılığımızı bitirmiş olduk. Çok kısa bir sürede hazır hale getirilen yerli sistemimizi ilk olarak TCG İSTANBULa entegre ettik. Bundan sonra da Türk Deniz Kuvvetlerimizin gemilerinde ve yurt dışında yürüttüğümüz su üstü ihracat projelerimizde yerli Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemimizden faydalanabileceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Tekne kavgasında bilerek mi, yanlışlıkla mı öldürüldü?
        Tekne kavgasında bilerek mi, yanlışlıkla mı öldürüldü?
        İsmail Kartal kararını verdi!
        İsmail Kartal kararını verdi!
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İşte Rıza Çalımbay'ın 11'i!
        İşte Rıza Çalımbay'ın 11'i!
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı
        Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı
        "Karabasan gibi çöktüler"
        "Karabasan gibi çöktüler"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Çin ile ABD arasında askeri gerilim
        Çin ile ABD arasında askeri gerilim
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!
        Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa