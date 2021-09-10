EURO 2020'de sıfır çektikten sonra 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki avantajını da kaybeden ve son olarak Hollanda'da bozguna uğrayan Milli Takım'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile TFF Başkanı Nihat Özdemir bugün Riva'da ikinci kez bir araya zirveden ayrılık kararı çıktı. Taraflar karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı ve Milli Takım'daki ikinci Şenol Güneş dönemi de resmen sona erdi.
İLK SENARYO YERLİ
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde dört maçı kalan Milli Takımımız için TFF'nin planlarında iki senaryo bulunuyor. Kulislerde konuşulanlara göre TFF kalan dört maç için yerli bir teknik direktörle anlaşmayı ve ay-yıldızlı ekibi Katar'a yollamayı planlıyor. Yine konuşulanlara göre TFF'nin ilk hedefleri ise Mustafa Denizli ile Okan Buruk.
Daha önce Milli Takım tecrübesi bulunan Mustafa Denizli'nin deneyimlerinden faydalanmak isteyen TFF, tecrübeli çalıştırıcıyla anlaşamaması durumunda ise Okan Buruk'la masaya oturacak. Medipol Başakşehir'i şampiyonluğa taşıyan ancak sağlık sorunları nedeniyle son dönemde takım çalıştırmayan genç teknik adamla anlaşma zemini aranacak.
İKİNCİ SENARYO YABANCI
Kulislerde TFF'nin dört maçlık değil de daha uzun vadeli bir karar alabileceği de konuşuluyor... Daha önce milli takımlarda tecrübesi bulunan bir yabancı teknik adama emanet ederek yeni bir yapılanmaya gitmeyi de ihtimaller dahilinde tutan TFF'nin bu senaryoda ise iki adayı bulunuyor. Bunlardan ilki Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü olarak Dünya Kupası kazanan Joachim Löw...
EURO 2020'nin ardından görevinden ayrılan Löw'le anlaşılamaması durumundaki alternatifi ise hem Almanya hem de ABD ile Milli Takım tecrübesi bulunan diğer yandan ABD'nin futboldaki atılımında da yönetici kademesinde çalışmış olan Jürgen Klinsmann... 57 yaşındaki çalıştırıcı son olarak Hertha Berlin'de 10 maçlık bir görevi üstlenmiş, sonrasında ise dinlenmeye geçmişti.
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