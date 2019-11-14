Türkiye'nin, Avrupa Şampiyonası yolundaki kritik maçına, taraftarların da ilgisi büyük oldu.

Türk Telekom Stadı'nın tribünleri tamamen doldu. Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla milli oyunculara büyük destek verdi.

Karşılaşma öncesinde tribünlerdeki koltuklara bırakılan Türk bayrakları ile tüm stat kırmızı-beyaz renklere büründü.

Tribünlerde "İnanıyoruz biz size 82 milyon sizinle", "Zaferler senin ruhunda var" ve "Baş koymuşum Türkiyemin yoluna" yazılı pankartlar da açıldı. Taraftarlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratlarında da bulundu.

Bu arada Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk da karşılaşma öncesinde tribünlere konulan bayraklar arasında, elindeki Türk bayraklarıyla poz verdiği bir fotoğrafı, Instagram hesabından paylaşarak ay-yıldızlı ekibe destek verdi.