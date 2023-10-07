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        Haberler Gündem Güvenlik Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'nin kuzeyinde 58 terörist etkisiz hale getirildi - Gündem haberleri

        Son dakika haberi Suriye'nin kuzeyinde 58 terörist etkisiz!

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 58 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 09:54 Güncelleme: 07.10.2023 - 14:59
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        Suriye'nin kuzeyinde 58 terörist etkisiz!
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        Suriye'nin kuzeyine gece boyunca devam eden operasyonda 58 terörist etkisiz hale getirildi.

        Milli Savunma Bakanlığı, operasyona ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu. İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi" denildi.

        MSB yaptığı son açıklamada, "Meşru müdafaa kapsamında, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün gece ateş destek vasıtaları ile Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58´e yükseldi" dedi.

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