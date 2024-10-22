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        Haberler Gündem Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den peş peşe kritik görüşmeler

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den peş peşe kritik görüşmeler

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler; Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi ve Kazakistan Savunma Bakanı Korgeneral Ruslan Zhaksylykov ile görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 19:52 Güncelleme: 22.10.2024 - 19:53
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        Bakan Güler'den peş peşe kritik görüşmeler
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        Bakan Güler, Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na (SAHA EXPO 2024) katılmak için İstanbul'a gelen Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile ikili görüşme yaptı. İstanbul Fuar Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

        LİBYA İÇİŞLERİ BAKANI TRABLUSİ İLE GÖRÜŞTÜ

        Bakan Güler, Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na (SAHA EXPO 2024) katılmak için İstanbul'a gelen Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi ile görüştü.

        İstanbul Fuar Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

        KAZAKİSTAN SAVUNMA BAKANI KORGENERAL RUSLAN ZHAKSYLYKOV İLE BİR ARAYA GELDİ

        Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Kazakistan Savunma Bakanı Korgeneral Ruslan Zhaksylykov, SAHA EXPO dolayısıyla gerçekleştirdikleri görüşmede ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

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